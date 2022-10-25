Kaynak saçı 4 aydan fazla kullanmayın! Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili sebebini anlatıyor...

Kaynak saç yıllardır yapılan en sık işlemlerden biri oluyor. Özellikle son yıllarda kaynak saça talep daha fazla arttı. Eğer saçlarım uzamıyor diyorsanız, kuaförünüze danışarak anında uzun saçlara sahip olabilirsiniz! Fakat kaynak saçı 4 aydan fazla kullandığınızda istenmeyen durumlar ile karşılaşabilirsiniz. İşte kaynak saça dair bilinmesi gereken önemli detayları sizler için derledik...

Samet Zili Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:35 PAYLAŞ ABONE OL

Saçları kısa ya da seyrek olan kadınların tercih ettiği saç uzatma yöntemlerinin başında 'kaynak saç' geliyor. Bu uygulama ile daha uzun ve hacimli görünen saçlara sahip olmak mümkün. Ne var ki uygulamayla ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var...

KAYNAK SAÇ YÖNTEMİ Kısa ve seyrek saçlara sahip birçok kadının hayali, daha gür ve uzun saçlara sahip olmak. Bunu sağlamanın en kolay yollarından biri de kaynak saç yöntemi. Farklı yöntemlerle saça eklenen kaynak, kişiyi hayalindeki görüntüye kavuşturur. Ancak bu yöntemi denemeyi düşünen kadınların aklında hep aynı soru var: Kaynak saç, kendi saçıma zarar verir mi? Eğer önemli bazı hususlara dikkat etmezseniz, yanıtım; maalesef verebilir.

Örneğin hasar görmüş saçlara sahip olan kişilerin kaynak yaptırılması önerilmez.