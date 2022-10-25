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Kaynak saçı 4 aydan fazla kullanmayın! Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili sebebini anlatıyor...

Kaynak saç yıllardır yapılan en sık işlemlerden biri oluyor. Özellikle son yıllarda kaynak saça talep daha fazla arttı. Eğer saçlarım uzamıyor diyorsanız, kuaförünüze danışarak anında uzun saçlara sahip olabilirsiniz! Fakat kaynak saçı 4 aydan fazla kullandığınızda istenmeyen durumlar ile karşılaşabilirsiniz. İşte kaynak saça dair bilinmesi gereken önemli detayları sizler için derledik...

Samet Zili
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:35
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Kaynak saçı 4 aydan fazla kullanmayın! Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili sebebini anlatıyor...

Saçları kısa ya da seyrek olan kadınların tercih ettiği saç uzatma yöntemlerinin başında 'kaynak saç' geliyor. Bu uygulama ile daha uzun ve hacimli görünen saçlara sahip olmak mümkün. Ne var ki uygulamayla ilgili dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var...

KAYNAK SAÇ YÖNTEMİ

Kısa ve seyrek saçlara sahip birçok kadının hayali, daha gür ve uzun saçlara sahip olmak. Bunu sağlamanın en kolay yollarından biri de kaynak saç yöntemi. Farklı yöntemlerle saça eklenen kaynak, kişiyi hayalindeki görüntüye kavuşturur. Ancak bu yöntemi denemeyi düşünen kadınların aklında hep aynı soru var: Kaynak saç, kendi saçıma zarar verir mi? Eğer önemli bazı hususlara dikkat etmezseniz, yanıtım; maalesef verebilir.
Örneğin hasar görmüş saçlara sahip olan kişilerin kaynak yaptırılması önerilmez.

AÇICI TEHLİKELİ BİR İŞLEMDİR

Açıcı ile açılmış saçlar kopmaya meyillidir tehlikeli bir işlemdir. Kaynak yapımında eğer uzman kişilerle çalışmassanız saç kıran gibi saçlarınız dipten kopabilir. Eğer sizin de hasarlı saçlarınız varsa ve kaynak saç yaptırmayı düşünüyorsanız önce bir müddet bekleyin.

KUAFÖRÜNÜZE DANIŞIN

Boya gibi saça zarar veren işlemlere ara verin. Bu süreç içerisinde kuaförünüze de danışarak saçlarını güçlendirmenin yollarını arayın. Zaman içerisinde saçınız kendini toplayarak güçlenecektir. Güçlendikten sonra kaynak işlemi yaptırabilirsiniz.

ASLA KENDİNİZ ÇIKARMAYIN

İşlem sonrasında kopma, baş ağrısı ve gerginlik hissi gibi can sıkıcı durumlarla karşılaşmamak için de uygulamanın saç derisi gerilmeden yapılmasına özen gösterin, bu konuda uygulama yapacak kişiyi uyarın. Önerim; saç derisinden 1 cm boşluk bırakılarak kaynağın uygulanmasıdır.

4 AYDAN UZUN SÜRE KULLANMAYIN

Kaynak saçı 4 aydan uzun süre kullanmak da saça zarar verir. Kaynağı çıkarmak için de mutlaka bir uzmandan yardım alın. Eğer evde kendiniz sökmeye çalışırsanız, saçlarınızı koparabilirsiniz. Haftalık ve aylık bakımlarımı yaptırmassanız saçlarınız diplerden karışma yapabilir. Uzman kuaförlerden destek almayı unutmayın.

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