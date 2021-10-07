Kestirmeye son! Kırılmış saç uçlarını düzelten 4 doğal maske tarifi

Kırılmış saç uçları sürekli olarak yinelenen bir sorundur. Saçlarımızın kuru, yıpranmış görünmesine neden olur ve ayrıca saç uzamasını durdururlar. Ev yapımı saç maskeleri, sıcak saç şekillendiriciler veya kimyasalların saçta neden olduğu hasarı yatıştırmak ve onarmak için mükemmeldir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:50

Evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu maskeler, saçlarınızın ihtiyacı olan nemi ve vitaminleri dışardan sağlıyor. Böylece kırılmış saç uçları ile uğraşmak zorunda bırakmıyor. Düzenli olarak yineleyeceğiniz bu maskeler, aynı zamanda parlak ve ipek görünümüne sahip saçlara kavuşmanızı da kolaylaştıracaktır.

Yoğurt ve zeytinyağı saç maskesi Zeytinyağı, saçı kaplayan ve nemi hapseden yağ asitleri içerir ve saçı hasara karşı korur. Yoğurt, kafa derisinden ölü deriden kurtulmaya yardımcı olan laktik asit içerir, sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saçlar üretir. Yarım su bardağı yoğurdu 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve bu saç maskesini saçınıza uygulayın. 20 ila 30 dakika bekletin ve sonra yıkayın.

Yumurta sarısı ve ballı saç maskesi Bal, kuruluğu önleyen ve nemi hapseden doğal bir nemlendiricidir. Yumurtalar, bölünmüş uçların kötüleşmesini önleyen amino asitler açısından zengindir. Bu iki bileşen saçın parlaklığını, gücünü ve hacmini geri kazandırabilir. Tek yapmanız gereken bir yumurta sarısını 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp bu maskeyi saçınıza uygulamak. Hafif bir şampuanla yıkamadan önce bir saat bekletin.

Hindistan cevizi yağı tedavisi Hindistan cevizi yağı saçlarınız için en iyi yağlardan biridir. Yarım fincan hindistancevizi yağını mikrodalgada yaklaşık 15 saniye ısıtın ve kuru saçınıza uygulayın. Yağı saç derisine ve uçlara uygulayarak bölünmüş uçları iyileştirebilirsiniz. Başınızı bir havluya sarın veya bir duş başlığı takın ve en az 30 dakika bekletin. Hafif bir şampuan kullanarak yıkayın.