Kestirmeye son! Kırılmış saç uçlarını düzelten 4 doğal maske tarifi

Evdeki malzemelerle dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu maskeler, saçlarınızın ihtiyacı olan nemi ve vitaminleri dışardan sağlıyor. Böylece kırılmış saç uçları ile uğraşmak zorunda bırakmıyor. Düzenli olarak yineleyeceğiniz bu maskeler, aynı zamanda parlak ve ipek görünümüne sahip saçlara kavuşmanızı da kolaylaştıracaktır.
Yoğurt ve zeytinyağı saç maskesi
Zeytinyağı, saçı kaplayan ve nemi hapseden yağ asitleri içerir ve saçı hasara karşı korur. Yoğurt, kafa derisinden ölü deriden kurtulmaya yardımcı olan laktik asit içerir, sağlıklı bir saç derisi sağlıklı saçlar üretir. Yarım su bardağı yoğurdu 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve bu saç maskesini saçınıza uygulayın. 20 ila 30 dakika bekletin ve sonra yıkayın.
Yumurta sarısı ve ballı saç maskesi
Bal, kuruluğu önleyen ve nemi hapseden doğal bir nemlendiricidir. Yumurtalar, bölünmüş uçların kötüleşmesini önleyen amino asitler açısından zengindir. Bu iki bileşen saçın parlaklığını, gücünü ve hacmini geri kazandırabilir. Tek yapmanız gereken bir yumurta sarısını 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp bu maskeyi saçınıza uygulamak. Hafif bir şampuanla yıkamadan önce bir saat bekletin.
Hindistan cevizi yağı tedavisi
Hindistan cevizi yağı saçlarınız için en iyi yağlardan biridir. Yarım fincan hindistancevizi yağını mikrodalgada yaklaşık 15 saniye ısıtın ve kuru saçınıza uygulayın. Yağı saç derisine ve uçlara uygulayarak bölünmüş uçları iyileştirebilirsiniz. Başınızı bir havluya sarın veya bir duş başlığı takın ve en az 30 dakika bekletin. Hafif bir şampuan kullanarak yıkayın.
Elma sirkesi ile saç durulama
Bir sirke durulama saçınızı çok yumuşak yapacak! Elma sirkesindeki asetik asit saçtaki kiri temizler ve saçı güçlendirirken parlaklık katar. 1 su bardağı suyu kaynatın ve soğumaya bırakın. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve şampuanladıktan sonra saçınızı bununla durulayın. Durulamadan önce bir dakika saçta bekletin.