Kırışıklıklara doğal botoks etkisi! Yüzünüze sürdüğünüzde kolajen görevi gören doğal yağlar

Doğal botoks etkisi gösteren ve ciltte kolajen görevi gören bu doğal yağlar ile cildiniz her daim sıkı ve canlı kalabilir! Kimyasal içerikli kremlere veda edi. Bu 5 yağ ciltte adeta botoks etkisi gösteriyor. Ancak oluşabilecek alerjik reaksiyonlara karşı kullanmadan önce mutlaka dermatologtan onay almanızı tavsiye ederiz.
KUŞBURNU ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Cilt yenilenmesini hızlandıran kuşburnu çekirdeği yağı, A ve C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, kolajen üretimini desteklerken, A vitamini cilt dokusunu güçlendirir. İnce çizgileri azaltmak ve cildi nemlendirmek için birkaç damla kuşburnu yağı ile cildinize masaj yapabilirsiniz.
ARGAN YAĞI
E vitamini, antioksidanlar ve esansiyel yağ asitleri bakımından zengin olan argan yağı, cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkların oluşmasını engeller. Geceleri temiz cilde birkaç damla uygulandığında nem bariyerini güçlendirerek cildi besler ve sıkılaştırır.
JOJOBA YAĞI
Cildin doğal sebumuna benzer yapısıyla hızla emilen jojoba yağı, cildi derinlemesine nemlendirirken kolajen üretimini destekler. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde hassas ciltlerde de kullanılabilir. Sabah ve akşam cilt bakım rutininize ekleyerek kırışıklıkların azalmasına katkıda bulunabilirsiniz.
AVOKADO YAĞI
İçeriğindeki oleik asit ve E vitamini sayesinde cildi yoğun şekilde besleyen avokado yağı, hücre yenilenmesini teşvik eder ve ince çizgileri hafifletir. Kuru ve olgun ciltler için mükemmel bir seçenektir.
BADEM YAĞI
Badem yağı, içeriğindeki A ve E vitaminleri sayesinde cildi besler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Göz çevresindeki ince çizgilere düzenli olarak uygulanarak kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.
DOĞAL YAĞLAR KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Yağları doğrudan yüzünüze uygulamadan önce bir miktar el bileğinizde test ederek alerjik reaksiyon olup olmadığını kontrol edin.
Saf ve soğuk sıkım (cold-pressed) yağları tercih edin.