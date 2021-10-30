Kış aylarında da yumuşacık bir cilt! Bu çay cildiniz için adeta bir kalkan

Kış aylarındaki mevsimsel değişimler, cilt sorunlarını da beraberinde getirebilir. Uzmanlar, kızarıklık, kaşıntı, enfeksiyon vb. en büyük nedenin genellikle değişimin yoğun olduğu ortam olduğunu söylüyorlar. Aniden düşen hava sıcaklıkları, kış aylarında ortaya çıkan kuruluk ve tahriş gibi sorunlara çok daha fazla neden olabiliyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 11:53

Ayurvedik destekler, doğal özellikleri ile cilt problemlerini iyileştirir ve anında rahatlama sağlar, cildinizi zararlı hastalıklara karşı korur. Times of India'dan sağlık uzmanı Dr. Manoj Kutteri ve ayurveda uygulayıcısı Dr. Aneesh Manoharan bununla başa çıkmanıza yardımcı olacak ipuçlarını paylaşıyor.

ALOE'NİN DOĞAL İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİKLERİNİ KULLANIN Bu mevsimde havadaki soğuk, cildi kaşındırır, ve enfeksiyonlara yatkın hale getirir. Ayurveda pratisyeni Dr Aneesh Manoharan, "Aloe vera antiinflamatuar özelliklere sahiptir, cildi rahatlatır ve doğal olarak iyileşir. Antiinflamatuar özellikleri ile taze aloe vera jeli, sağlıklı cilt için kaşıntı ve enfeksiyonları tedavi eder. Kırılmaları önlerken cilde taze bir his verir" diyerek bu bitkinin önemine vurgu yapıyor.

NEEM İLE ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ Neem'in iyiliği çağlardan beri bilinmektedir. Antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar bir bitki olan neem, hem kuru hem de yağlı ciltler için uygun bir desteği bünyesinde topluyor. Sağlıklı yaşam uzmanı Dr Manoj Kutteri, "Neem, cildin nemini kontrol ederken akne, pigmentasyon, kızarıklık vb. enfeksiyonları tedavi eder. Neem suyu banyoları yapmak, enfeksiyonlara neem yağı sürmek ve hatta yemeğinizdeki birkaç yaprak bile cildinizin korunmasına yardımcı olabilir. Bu sayede vücudunuza doğal bir antibakteriyel tedavi vermenizi sağlar" diyor.

ZERDEÇAL İLE BAĞIŞIKLIĞINIZI ARTIRIN Zerdeçal, vücudu içeriden iyileştirmek için en ünlü ayurveda ilaçlarından biridir. Zerdeçal, cilde yüz paketi olarak uygulandığında cildi rahatlatır, akne, pigmentasyon vb. sorunları iyileştirir. Dr Manoharan, "Zerdeçalı sütle karıştırmak veya yiyeceklere eklemek bağışıklığı artırır ve vücuda ciltte de görülen doğal bir temizlik sağlar" diyor.