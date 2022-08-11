Koltuk altı kararmalarına son veren yöntem! Bu doğal formül kararan bölgeyi 3 ton açıyor…

Kadınların büyük bir problemi olan koltuk altı kararması, korkulu bir durum haline dönüşebilir. Özellikle, denizde ve koltuk altını gösteren kıyafetler tercih edildiğinde rahatlıkla hareket edemiyoruz. Fakat şimdi bu söyleyeceğimiz, doğal yöntem ile bu kararmalar son bulacak! İşte o mucizevi formül…

Giriş Tarihi: 11.08.2022 11:54 PAYLAŞ ABONE OL

Koltuk altı kararmasından kurtulmak imkansız gibi gözüksede aslında kurtulmak göründüğü kadar zor değil. Hatta bu formülle, 3 tona kadar rengini açabilirsiniz.

KOLTUK ALTI KARARMASI NEDEN OLUR? Koltuk altı ve genital bölge kararması çoğunlukla genetik yapıdan kaynaklanıyor. Fakat temizleme işlemlerinde kullandığınız yöntemlerde fazlasıyla etkileyebiliyor. Özellikle jilet, ağda ve epilasyon aletinin bu konuda çok faydası bulunuyor. Ayrıca deodorantta bu bölgelerin kararma konusunda başlıca nedenleri arasındadır.