Koltuk altı kararmalarına son veren yöntem! Bu doğal formül kararan bölgeyi 3 ton açıyor…

Koltuk altı kararmasından kurtulmak imkansız gibi gözüksede aslında kurtulmak göründüğü kadar zor değil. Hatta bu formülle, 3 tona kadar rengini açabilirsiniz.
KOLTUK ALTI KARARMASI NEDEN OLUR?
Koltuk altı ve genital bölge kararması çoğunlukla genetik yapıdan kaynaklanıyor. Fakat temizleme işlemlerinde kullandığınız yöntemlerde fazlasıyla etkileyebiliyor. Özellikle jilet, ağda ve epilasyon aletinin bu konuda çok faydası bulunuyor. Ayrıca deodorantta bu bölgelerin kararma konusunda başlıca nedenleri arasındadır.
HANGİ YÖNTEM UYGULANMALI?
LİMON
Limon pek çok alanda beyazlatıcı görev görmektedir. Özellikle çok fazla şeye çare olan limonun kullanım alanları arasında, koltuk altı gibi kararan yerleri mucizevi bir şekilde rengini açtığı görülmüştür. Limon sıkıp içerisine biraz zerdeçal, biraz yoğurt ve biraz bal ekleyip bir kür hazırlayın. Sonra bu kürü cildinize sürüp 10 dakika kadar bekletin ardından güzelce durulayın.
PATATES
Patatesin cilt üzerindeki etkilerini biliyor musunuz? Patates zengin içeriği sayesinde, kararmalara oldukça iyi gelir. Aynı zamanda düzenli sürdüğünüzde anında kararmaları yok ediyor. Patatesi dilimleyin veya rendeleyip suyunu şikayetci olduğunuz bölgeye sürün böylece kararmalara veda etmiş olacaksınız.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağının faydalarını bilmeyen yoktur. Hem cilde, hem saça her bölgeye uygulandığında inanılmaz etki yaratır. Özellikle kuruyan cildinize fazlasıyla iyi gelir. Peki zeytinyağının, esmer şekerle bir araya gelmesi ile kararmalara büyük oranda etki ettiğini biliyor musunuz? 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile esmer şekeri karıştırın ve kararma olan bölgeye güzelce uygulayın. Haftada 2 kere uygulandığında şikayetleriniz sona erecek.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Tıpkı zeytinyağı gibi hindistan cevizi yağının da vücuda olan faydaları saymakla bitmez. Her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz bu yağı, ihtiyacınız olan bölgeye uygulayın. Düzenli olarak yaptığınızda azalmaları fark edeceksiniz.