Korelilerin pürüzsüz cilt bakımlarını sırrı! Sadece birkaç tane buz ve…

Evet, ilk başta şaşırtıcı gelebilir, ancak dünyanın her yerinden insanlar bu yönteme gerçekten aşık oldu. Güzellik Uzmanı Arthi Raguram, sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu bakım rutiniyle ilgili ayrıntılı bir bilgi verdi.
YÜZÜ NEDEN BUZ GİBİ SUYLA YIKAMAK GEREKİYOR?
Bu rutini evde hazırlamak çok basit. Biraz buz küpleri ile birlikte soğutulmuş suyla dolu büyük bir su kabına ihtiyacınız var. Yüzünüzü 30 saniye o suya batırın. Yüzünüzü çıkardıktan sonra bir havluyla yüzünüze hafifçe vurun. Genellikle bu yöntemin günde iki kez uygulanması önerilir.
Yüzü buzlu suda bekletmek gerçekten işe yarıyor mu?
Yüzü yıkamak için soğuk su kullanmak çok eski bir yöntemdir. Buz gibi su, tahriş olmuş bir yüzü sakinleştirmek için harika bir anti-inflamatuar ürün görevi görür.
Yani ister sivilceleriniz olsun, ister deri döküntüleriniz olsun, yüzünüzü buz gibi suya sokmak bu rahatsızlıklardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Şişliği azaltmaya yardımcı olur ve parlak ve genç bir cilt elde etmek istiyorsanız, bu yöntemi cilt bakım rejiminizde düzenli olarak kullanmak harikalar yaratabilir. İşte faydaları…
ANINDA IŞILTI
Yüzünüz donuk ve ışıltısız bir görünümdeyse, yüzünüzü buz gibi suda bekletmek o anlık ışıltıyı elde etmek için en kolay ve en hızlı çözümdür. Yüzünüze kan hücum eder ve oksijen cilt hücrelerinize giderek onları sağlıklı ve parlak gösterir.
YÜZÜNÜZÜ ŞEKİLLENDİRİR
Buzlu suyun gözeneklerinizi sıkılaştırdığı bilinmektedir. Açık gözeneklerin görünümünü azaltarak cildinize sıkı ve şekilli bir görünüm kazandırır. İnce çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtilerini önlemek istiyorsanız, buz gibi su denemek için harika bir tüyodur. Cildinizin genç görünmesini sağlar ve size keskin ve yontulmuş bir görünüm vererek yaşlanma sürecini geciktirir.
UZUN SÜRE KALICI MAKYAJ
Yüzdeki doğal yağlar ve ter, makyajınızı eritebilir. Ayrıca açık ve geniş gözeneklere sahip kişiler genellikle makyajlarının yüzünde uzun süre kalmadığını fark eder. Buz gibi su, doğal yağları kontrol etmeye yardımcı olur ve gözenekleri en aza indirerek makyajınızın daha uzun süre kalmasını sağlar. Makyaj işleminize başlamadan önce yüzünüzü birkaç dakika buzlu suda bekletin ve sihri kendiniz görün.
TAHRİŞ OLMUŞ YÜZDE ETKİLİDİR
Akne, güneş yanığı ve deri döküntüsü, ciltteki yaygın iltihaplanma koşullarından bazılarıdır. Bu sorunu çözmenin hızlı bir yolu, yüzünüzü buz gibi suya batırmaktır. Ayrıca cildinizdeki kızarıklıkları yatıştırmada da etkilidir. Sıcak suyun aksine, soğuk suyun özellikleri cildi yatıştırır. Ayrıca, bu yöntem, yüzünüzü traş etme veya diş çekme ile işiniz bittikten sonra bir bakım sonrası tedavi olarak harikalar yaratıyor.
Düzenli olarak buzlu su kullanmak cildiniz için tonlarca olumlu fayda sağlayabilir. Cilt bakımı hedeflerinize ulaşmak için bu basit ve kolay yöntemi cilt bakımı rutininize ekleyin.