Korelilerin pürüzsüz cilt bakımlarını sırrı! Sadece birkaç tane buz ve…

Cilt bakımı rutininin en önemli adımı temizliktir. Yüzünüz temiz olduğunda cilt bakım ürünleriniz iyi emilir ve daha etkili çalışabilirler. Birçoğu temiz gözenekler ve süper pürüzsüz bir cilt elde etmek için arada bir sıcak yüz buharını tercih ederken, şu anda cilt bakımı rutinini tamamen değiştiren bir Kore cilt bakımı hilesi, yüzü buzlu suya batırmak.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 12:18 PAYLAŞ ABONE OL

Evet, ilk başta şaşırtıcı gelebilir, ancak dünyanın her yerinden insanlar bu yönteme gerçekten aşık oldu. Güzellik Uzmanı Arthi Raguram, sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu bakım rutiniyle ilgili ayrıntılı bir bilgi verdi. YÜZÜ NEDEN BUZ GİBİ SUYLA YIKAMAK GEREKİYOR? Bu rutini evde hazırlamak çok basit. Biraz buz küpleri ile birlikte soğutulmuş suyla dolu büyük bir su kabına ihtiyacınız var. Yüzünüzü 30 saniye o suya batırın. Yüzünüzü çıkardıktan sonra bir havluyla yüzünüze hafifçe vurun. Genellikle bu yöntemin günde iki kez uygulanması önerilir.

Yüzü buzlu suda bekletmek gerçekten işe yarıyor mu? Yüzü yıkamak için soğuk su kullanmak çok eski bir yöntemdir. Buz gibi su, tahriş olmuş bir yüzü sakinleştirmek için harika bir anti-inflamatuar ürün görevi görür. Yani ister sivilceleriniz olsun, ister deri döküntüleriniz olsun, yüzünüzü buz gibi suya sokmak bu rahatsızlıklardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Şişliği azaltmaya yardımcı olur ve parlak ve genç bir cilt elde etmek istiyorsanız, bu yöntemi cilt bakım rejiminizde düzenli olarak kullanmak harikalar yaratabilir. İşte faydaları… ANINDA IŞILTI Yüzünüz donuk ve ışıltısız bir görünümdeyse, yüzünüzü buz gibi suda bekletmek o anlık ışıltıyı elde etmek için en kolay ve en hızlı çözümdür. Yüzünüze kan hücum eder ve oksijen cilt hücrelerinize giderek onları sağlıklı ve parlak gösterir.