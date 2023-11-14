Kurutma makinesi olmadan dakikalar içinde saçlarınızı kurutma tekniği! Tek ihtiyacınız...

Medical News Today'in saçlar ıslandığında gerilebilir ve kırılabilir ve saç derisinin nemliyken mantar ve kepek geliştirme olasılığı daha yüksektir. Üstelik ıslak saçlar, özellikle kış aylarında kafanın ısı kaybetmesine ve üşütmenize neden olabilir. Makyaj sanatçısı Luna Viola , saç kurtma sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak kısa ipuçları paylaştı.
DUŞTAN SONRA İLK YAPMANIZ GEREKEN…
Luna Viola, duştan hemen sonra ne yaptığınızın, saçınızın kurumasının ne kadar süreceği konusunda büyük bir fark ortaya çıkabileceğini söyledi. Saç uzmanı öncelikle saçınızdaki fazla suyu sıkmanızı önerir. Daha sonra, el değmeden kurutma tekniği için saçlarınızı temiz bir mikrofiber havlu ile sarın.
Mikrofiber kumaşın yüksek emiciliği nedeniyle saçların daha çabuk kurumasına yardımcı olduğu düşünülüyor. Malzeme aynı zamanda ortalama havlunuzdan daha az sürtünme oluşturarak saç tellerinizi korumaya ve kabarmayı önlemeye yardımcı olur.
Saçınızı sararken nazik olun, hassas ıslak tellerinizi çekmekten veya bükmekten kaçının. Sonra Viola, hazırlanırken sargıyı kafanızda tutmanızı söylüyor. "Makyajınız bittiğinde saçlarınız neredeyse kuru olacak" diye ekliyor. Kalan nemi gidermek için saçı beş dakika boyunca fönleyerek bitirin.
HIZLI KURUTMA TEKNİĞİ İÇİN TİŞÖRT KULLANIN
Mikrofiber havluya benzer şekilde pamuklu bir tişört, malzemesi nedeniyle kırılgan, ıslak saçlar için yeterince yumuşak olabilir. Bu yüzden Luna Viola, saçlarınızı hızlı bir şekilde kurutmanız gerektiğinde tişört kullanmanızı öneriyor.
Sert bir havluya ihtiyaç duymadan suyu emmek için saçları bir tişörtle kurutmayı öneriyor. Viola, "Bu sadece kurumayı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda elektriklenmenin giderilmesine de yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.
Alternatif olarak, özellikle elinizde mikrofiber havlu yoksa, saçınızı kururken bir tişörte sarmayı da deneyebilirsiniz. Tıpkı Viola'nın ilk tüyosundaki gibi, büyük bir tişört alın ve iyice başınızın tepesinde sarın.
Bu iki teknik, çok daha hızlı bir şekilde saçlarınızı kurutmanızı sağlayacaktır. Özellikle mikrofiber ve pamuğun emici özellikleri saçlarınızdaki nemi çok daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir.