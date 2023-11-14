Kurutma makinesi olmadan dakikalar içinde saçlarınızı kurutma tekniği! Tek ihtiyacınız...

Sert bir havluya ihtiyaç duymadan suyu emmek için saçları bir tişörtle kurutmayı öneriyor. Viola, "Bu sadece kurumayı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda elektriklenmenin giderilmesine de yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

Mikrofiber havluya benzer şekilde pamuklu bir tişört, malzemesi nedeniyle kırılgan, ıslak saçlar için yeterince yumuşak olabilir. Bu yüzden Luna Viola, saçlarınızı hızlı bir şekilde kurutmanız gerektiğinde tişört kullanmanızı öneriyor.

Alternatif olarak, özellikle elinizde mikrofiber havlu yoksa, saçınızı kururken bir tişörte sarmayı da deneyebilirsiniz. Tıpkı Viola'nın ilk tüyosundaki gibi, büyük bir tişört alın ve iyice başınızın tepesinde sarın.

Bu iki teknik, çok daha hızlı bir şekilde saçlarınızı kurutmanızı sağlayacaktır. Özellikle mikrofiber ve pamuğun emici özellikleri saçlarınızdaki nemi çok daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilir.