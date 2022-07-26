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Lezzetli diye yiyoruz fakat mideyi çürütüyor! İşte mide kanserini tetikleyen besinler…

Kanser dünya üzerinde pek çok kişiyi etkileyen önemli hastalıkların başında geliyor. Erken tanısında tedavisi mümkün olmakla birlikte ilerleyen süreçte tedavisi de zorlaşıyor. Dikkat edilmesi gereken hastalıkların başında gelen kanserin sebebi üzerine çok çeşitli araştırmalar bulunmakla birlikte tüketilen besinlerin de büyük bir etken olduğu biliniyor. Araştırmalar özellikle bazı yiyeceklerin kansere yakalanma riskini artırdığını gösteriyor. Kesinlikle uzak durmanız gereken o besinler ise şöyle…

Giriş Tarihi: 26.07.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 13:16
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Lezzetli diye yiyoruz fakat mideyi çürütüyor! İşte mide kanserini tetikleyen besinler…

Kanser her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden oluyor. Küresel anlamda bir tehdit oluşturan bu hastalıktan korunmak için ise başta şu besinleri kesinlikle tüketmememiz gerekiyor…

MİDE KANSERİNE YOL AÇIYOR

Beslenme alışkanlıklarının kanser riskini önemli ölçüde etkilediğine dair araştırmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Son yapılan araştırmalarda ise salamura besinlerin kanser riskini arttırmada etkili olduğu ortaya konuldu.

Yakın tarihli bir araştırma raporunun sonucunda varılan bu sonucu ise yeni kanıtlar da ortaya konuldu.

Bu raporda tuzlanarak korunmuş gıdaların tüketilmesinin mide kanserine yakalanma riskini artırdığına dair yüksek kanıtların olduğu açıklanıyor.

Araştırmada özellikle yüksek tuz içeren gıdalar ile salamura sebzeler dahil olmak üzere aşırı tuzlu gıdalara atıfta bulunuluyor.

SALAMURA SEBZELERİN BİLİNMEYEN TEHLİKESİ

Bilim insanları, tuzla korunan gıdalardan kaynaklanan artan mide kanseri riskinin, muhafaza edilme sürecinde gıdaları besleyen aşırı miktarda tuz içermelerinden kaynaklandığını düşünüyor.

Özellikle Kore ve Çin'de bir gelenek olarak hazırlanan salamura sebzelerin mide kanseri ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösteren kanıtlar bulunmakta.

Aynı şekilde Anadolu'da da sıkça uygulanan salamura yöntemi yaz aylarından kış mevsimine hazırlık yapmada kullanılıyor.

Geleneksel bir yöntem olmasına karşın yüksek oranda tuz içerdiğinden mide kanseri riskini önemli ölçüde arttırıyor.

NE KADAR TUZ TÜKETMELİYİZ?

Yetişkinler için günlük tuz alım miktarı 6 gramı geçmemelidir.

Bu oran ise yaklaşık 1 çay kaşığına denk gelirken 2,4 gram sodyum alımı demektir.

Marketlerden alınan hazır gıdaların etiketinde ise ne kadar tuz içerdikleri yazmaktadır.

Mide kanserinden korunmak için tükettiğiniz gıdaların tuz miktarına özen göstermeli ve mümkün olduğunca düşük tuzlu olanları tercih etmeniz gerekmektedir.

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