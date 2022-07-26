Lezzetli diye yiyoruz fakat mideyi çürütüyor! İşte mide kanserini tetikleyen besinler…

Kanser her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden oluyor. Küresel anlamda bir tehdit oluşturan bu hastalıktan korunmak için ise başta şu besinleri kesinlikle tüketmememiz gerekiyor…
MİDE KANSERİNE YOL AÇIYOR
Beslenme alışkanlıklarının kanser riskini önemli ölçüde etkilediğine dair araştırmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Son yapılan araştırmalarda ise salamura besinlerin kanser riskini arttırmada etkili olduğu ortaya konuldu.
Yakın tarihli bir araştırma raporunun sonucunda varılan bu sonucu ise yeni kanıtlar da ortaya konuldu.
Bu raporda tuzlanarak korunmuş gıdaların tüketilmesinin mide kanserine yakalanma riskini artırdığına dair yüksek kanıtların olduğu açıklanıyor.
Araştırmada özellikle yüksek tuz içeren gıdalar ile salamura sebzeler dahil olmak üzere aşırı tuzlu gıdalara atıfta bulunuluyor.
SALAMURA SEBZELERİN BİLİNMEYEN TEHLİKESİ
Bilim insanları, tuzla korunan gıdalardan kaynaklanan artan mide kanseri riskinin, muhafaza edilme sürecinde gıdaları besleyen aşırı miktarda tuz içermelerinden kaynaklandığını düşünüyor.
Özellikle Kore ve Çin'de bir gelenek olarak hazırlanan salamura sebzelerin mide kanseri ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösteren kanıtlar bulunmakta.
Aynı şekilde Anadolu'da da sıkça uygulanan salamura yöntemi yaz aylarından kış mevsimine hazırlık yapmada kullanılıyor.
Geleneksel bir yöntem olmasına karşın yüksek oranda tuz içerdiğinden mide kanseri riskini önemli ölçüde arttırıyor.
NE KADAR TUZ TÜKETMELİYİZ?
Yetişkinler için günlük tuz alım miktarı 6 gramı geçmemelidir.
Bu oran ise yaklaşık 1 çay kaşığına denk gelirken 2,4 gram sodyum alımı demektir.