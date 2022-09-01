Makyajda yapılan bu hatalar sizi olduğunuz daha yaşlı gösteriyor! Kapatıcıyı bu şekilde uygulamak…

Bazılarımız sadece özel günlerde bazılarımız ise günlük olarak makyajdan vazgeçemiyoruz. Ancak makyaj esnasında yapılan bu yanlışlar istediğimiz görüntüye ulaşmamızı engelleyebiliyor.
RUJLA BİRLİKTE DUDAK KALEMİ UYGULAMAMAK
Dudaklara ruj sürerken belirgin olmayan dudak çizgisi düzgün bir hat oluşturmayı zorlaştırabilir. Dudak kalemi kullanmadığınızda aynı zamanda ruj daha çabuk dağılabilir ve bulaşabilir.
Bu nedenle ya ruj renginize uygun bir ton ya da şeffaf dudak kalemi kullanmak dudak hatlarınızı belirginleştirmeye yardımcı olur.
KAHVERENGİ GÖZ ALTLARINDA AĞIR KAPATICILAR KULLANMAK
Yaş aldıkça göz altındaki deri de incelmektedir. Bu da, kalın bir kapatıcının çok daha ağır görünmesini sağlar.
Bunun yerine kapatıcınızı bir fırça ile uygulamalı ve az miktarda uygulamalısınız. Çünkü fırça rengi daha eşit dağıtacaktır.
İNCE ÇİZGİLERE PUDRA UYGULAMAK
Pudra, sürdüğünüz bölgelerdeki parlaklığı azaltmakta bir yardımcı olarak kullanılabilir, ancak yaşlandıkça yüzün belirli bölgelerindeki kırışıklıkların görünümünü belirginleştirebilir.
Yüz pudrası kullanırken, göz çevresinden kaçındığınızdan mutlaka emin olmanız önerilir.
ALLIĞI YANLIŞ YERE UYGULAMAK
Elmacık kemiklerinin üzerine allık sürmek sizi yaşlı gösterebilir ve yüzünüzdeki sorunlu bölgelere dikkat çekebilir.
Allık sürerken elmacık kemiklerinizin en üst kısmına, burnunuza çok yakın olmayacak şekilde uygulamaya özen gösterin.
Elmacık kemiğinin tamamına uygulamak için yeterince büyük olan bir fırça kullanın ve yukarı doğru hareketlerle allığınızı sürün.
Renk seçimi de büyük rol oynar. Bordo ve tarçın gibi renkler, yalnızca zayıfsanız sizi zayıf gösterir aksi halde bir fark yaratmaz. Nötr bir gül rengi tüm cilt tonları ile özdeşleşir ve tüm yüzünüzü aydınlatır.
ALT KİRPİKLERE EYELİNER UYGULAMAK
Yaş ilerledikçe alt kirpiklere eyeliner sürmek gözlerin de daha küçük gözükmesine neden olmaktadır. Ek olarak göz altında bulunan koyu halkalara da dikkat çekecektir.