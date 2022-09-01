Makyajda yapılan bu hatalar sizi olduğunuz daha yaşlı gösteriyor! Kapatıcıyı bu şekilde uygulamak…

Elmacık kemiğinin tamamına uygulamak için yeterince büyük olan bir fırça kullanın ve yukarı doğru hareketlerle allığınızı sürün.

Renk seçimi de büyük rol oynar. Bordo ve tarçın gibi renkler, yalnızca zayıfsanız sizi zayıf gösterir aksi halde bir fark yaratmaz. Nötr bir gül rengi tüm cilt tonları ile özdeşleşir ve tüm yüzünüzü aydınlatır.