Makyajda yapılan en büyük hata! Sağlıklı bir cilt için…

Kesin kurallar olmasa da, her makyaj kullanıcısının daha iyi hijyen adına yapması gereken birkaç uygulama var. Ne yazık ki, 564 kişiden oluşan yakın tarihli bir ankette, bu uygulamaların o kadar da yaygın olmayabileceğini gösteriyor.
FIRÇALARI TEMİZLEMEMEK
Bir dahaki sefere ev işlerinin bir listesini yaptığınızda, listeye makyaj fırçalarınızı temizlemeyi eklemeniz önerilir. Bu uygulama, bakterileri yok etmek için gereklidir.
Ankete göre, makyaj kullanıcılarının sadece %20'si her ay fırçalarını temizlediğini bildirdi. Haftalık temizlik söz konusu olduğunda, yani önerilen kullanım şekli söz konusu olduğunda ise bu sayı azalır. Fırçalarınızı sık kullanmıyorsanız, iki haftada bir temizlemeniz yeterlidir. Ancak günlük makyaj kullanıcıları için haftalık temizlik kesinlikle çok önemlidir.
Fırçalarınızda bakteri olmadığını düşünüyorsanız, bu sizin için bir uyandırma çağrısı olabilir. Araştırmacılar, katılımcıların fırçalarındaki bakteri seviyelerini test ettiğinde, klozet kapaklarının bile daha temiz olduğunu buldular. Hatta spesifik olmak gerekirse klozet kapakları makyaj fırçalarından sekiz kat daha temiz.
FIRÇALARI DEĞİŞTİRMEMEK
Ankete göre, her 5 makyaj kullanıcısından 1'i fırçalarını asla değiştirmiyor. Bu, biriken bakterilere katkıda bulunabilecek ve makyaj görünümünüzü de bozabilecek büyük bir hatadır. Aşırı kullanılmış fırçalar mükemmel şekilde karıştırılmış bir gölge veya pürüzsüz bir astar görünümünün sahip olmanızın da önüne geçebilir.
Fırçalarınıza haftalık bakım yapsanız bile hiçbir fırça bu onları sonsuza kadar kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Fırçanın kılları yıpranmaya başlarsa, derinlemesine bir temizlikten sonra bile hala sertlerse veya temizlik sonrası verdiğiniz şekilde kalmıyorsa, yenilerini almanızın zamanı gelmiş demektir.
MAKYAJ MALZEMELERİNİ PAYLAŞMAK
Makyaj kullanıcılarının %56'sı makyaj araçlarını paylaştığını bildirdi. Kesinlikle yapılmaması gereken bir hatadır. Bu özellikle gözlerinizle temas eden malzemeler söz konusu olduğunda tehlikelidir. Göz farı fırçalarından kirpik kıvırıcılarına ve hatta göz kalemi kalemlerine kadar her şey üzerinde sizin bakterilerinizi barındıracağından kesinlikle paylaşılmamalıdır.