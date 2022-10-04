Makyajda yapılan en büyük hata! Sağlıklı bir cilt için…

Makyaj yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yoktur. İdeal görünümünde ustalaşmak, bazıları için bir sanat formu veya diğerleri için hızlı bir günlük ritüel olabilir. Her iki durumda da, yarattığınız görünüm sizi mutlu etmeli ve kendinizi en iyi şekilde hissetmenizi sağlamalıdır.

Giriş Tarihi: 04.10.2022 09:54 PAYLAŞ ABONE OL

Kesin kurallar olmasa da, her makyaj kullanıcısının daha iyi hijyen adına yapması gereken birkaç uygulama var. Ne yazık ki, 564 kişiden oluşan yakın tarihli bir ankette, bu uygulamaların o kadar da yaygın olmayabileceğini gösteriyor.

FIRÇALARI TEMİZLEMEMEK Bir dahaki sefere ev işlerinin bir listesini yaptığınızda, listeye makyaj fırçalarınızı temizlemeyi eklemeniz önerilir. Bu uygulama, bakterileri yok etmek için gereklidir. Ankete göre, makyaj kullanıcılarının sadece %20'si her ay fırçalarını temizlediğini bildirdi. Haftalık temizlik söz konusu olduğunda, yani önerilen kullanım şekli söz konusu olduğunda ise bu sayı azalır. Fırçalarınızı sık kullanmıyorsanız, iki haftada bir temizlemeniz yeterlidir. Ancak günlük makyaj kullanıcıları için haftalık temizlik kesinlikle çok önemlidir.