Mükemmel eyeliner sürmenin en kolay tekniği! Bu yöntem her seferinde işe yarıyor…

Yöntem 2: Serbest El İle Bu yöntem biraz pratik ve koordinasyon gerektiriyor ancak biraz sabır ve doğru yöntemle kusursuz eyeliner sürmenizi sağlar.

Adım Adım Uygulama Bir kalem eyeliner alın ve gözlerinizin dış kenarına kaşlarınızla bir açı oluşturacak şekilde uzun bir çizgi çizin. Uzunluğu istediğiniz kanat uzunluğuna göre ayarlayın. Şimdi kalemi bu çizginin bittiği yere yerleştirin ve içe doğru hafifçe kıvrılan bir çizgi çizin ve çizgiyi gözünüzün iç köşesine kadar uzatın. Aynı çizgiyi tek seferde uzatmak size zor geliyorsa, en azından üst kirpik çizginizin yarısına kadar uzatın ve ardından iç köşeye kadar devam edin. Özellikle gözleriniz küçükse çizginin yavaş yavaş eyelinerın inceldiğinden emin olun.