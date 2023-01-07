Mükemmel eyeliner sürmenin en kolay tekniği! Bu yöntem her seferinde işe yarıyor…

Bu iki yöntem de eyeliner sürmenin en pratik ve etkili yolları arasındadır. Dilediğinizi seçip uygulayabilirsiniz…
EYELİNER NASIL SÜRÜLÜR?
Yöntem 1: Açılı Eyeliner Fırçası İle
Bu, açılı fırçalar eyeliner sürerken kanat kısımlarını rahatça yapmanız için tasarlanmıştır. Eğer eyeliner konusunda yeniyseniz bu fırçalar sizin için idealdir. Pürüzsüz bir sonuç için fırçayı uygulama öncesinde hafifçe ıslatabilirsiniz.
Adım Adım Uygulama
Açılı fırçayı eyeliner kabınıza batırın ve şakaklarınızla bir açı oluşturacak şekilde gözünüzün dış kenarına yerleştirin.
Kanadınızın üst kıvrımını oluşturmak için aynı fırçayı az önce çizdiğiniz çizginin üzerine ters bir şekilde yerleştirin. Ve uçgen şeklini yapın.
Çizgiler arasındaki boşluğu eyeliner fırçanızla doldurun ve bu kanadı iç köşeye doğru uzatın.
Yöntem 2: Serbest El İle
Bu yöntem biraz pratik ve koordinasyon gerektiriyor ancak biraz sabır ve doğru yöntemle kusursuz eyeliner sürmenizi sağlar.
Adım Adım Uygulama
Bir kalem eyeliner alın ve gözlerinizin dış kenarına kaşlarınızla bir açı oluşturacak şekilde uzun bir çizgi çizin. Uzunluğu istediğiniz kanat uzunluğuna göre ayarlayın.
Şimdi kalemi bu çizginin bittiği yere yerleştirin ve içe doğru hafifçe kıvrılan bir çizgi çizin ve çizgiyi gözünüzün iç köşesine kadar uzatın. Aynı çizgiyi tek seferde uzatmak size zor geliyorsa, en azından üst kirpik çizginizin yarısına kadar uzatın ve ardından iç köşeye kadar devam edin. Özellikle gözleriniz küçükse çizginin yavaş yavaş eyelinerın inceldiğinden emin olun.
Şimdi, kanadınızı oluşturan üst ve alt çizgi arasından teniniz görünmeyene kadar boşluğu doldurun.
Daha yumuşak bir bitişe isterseniz, olduğu gibi bırakın. Ancak kanatlarınızın daha çarpıcı ve iddialı olmasını istiyorsanız likit bir eyeliner alın ve kalem eyeliner ile oluşturduğunuz çizgilerin üzerinden dikkatlice geçin. Ayrıca bu adımı da uygulamayı planlıyorsanız, kalem eyeliner kullanırken çizgilerinizin kenarlarda biraz pürüzlü olmasını dert etmenize de gerek yok. Likit eyeliner, kusursuz bir pürüzsüzlük elde etmek için bu kenarları kapatabilir.
Önemli: Serbest elinizle eyeliner çekerken, dirseklerinizi düz ve sabit bir yüzeye dayadığınızdan emin olun. Bu, el hareketleriniz üzerinde iyi bir kontrol sağlayacaktır.
EYELİNER SÜRERKEN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR