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Mükemmel eyeliner sürmenin en kolay tekniği! Bu yöntem her seferinde işe yarıyor…

Mükemmel eyeliner sürülmüş gözleri, beceri ve sabır sonucunda elde dilebilir. Kanatlı eyeliner sürmeyi öğrenmek yapmanız gerekenlerin başında yer almaktadır. Mükemmel ve keskin kanatlı eyelinerlar gözlerinize drama ve derinlik katar. Bu nedenle özellikle dikkati gözlerine çekmek isteyenler için idealdir. Titreyen eller bu konuda ne kadar yardımcı olmasa da önereceğimiz yöntemler ile hayalinizdeki görüntüye kavuşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.01.2023 14:15
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Mükemmel eyeliner sürmenin en kolay tekniği! Bu yöntem her seferinde işe yarıyor…

Bu iki yöntem de eyeliner sürmenin en pratik ve etkili yolları arasındadır. Dilediğinizi seçip uygulayabilirsiniz…

EYELİNER NASIL SÜRÜLÜR?

Yöntem 1: Açılı Eyeliner Fırçası İle

Bu, açılı fırçalar eyeliner sürerken kanat kısımlarını rahatça yapmanız için tasarlanmıştır. Eğer eyeliner konusunda yeniyseniz bu fırçalar sizin için idealdir. Pürüzsüz bir sonuç için fırçayı uygulama öncesinde hafifçe ıslatabilirsiniz.

Adım Adım Uygulama

Açılı fırçayı eyeliner kabınıza batırın ve şakaklarınızla bir açı oluşturacak şekilde gözünüzün dış kenarına yerleştirin.

Kanadınızın üst kıvrımını oluşturmak için aynı fırçayı az önce çizdiğiniz çizginin üzerine ters bir şekilde yerleştirin. Ve uçgen şeklini yapın.

Çizgiler arasındaki boşluğu eyeliner fırçanızla doldurun ve bu kanadı iç köşeye doğru uzatın.

Yöntem 2: Serbest El İle

Bu yöntem biraz pratik ve koordinasyon gerektiriyor ancak biraz sabır ve doğru yöntemle kusursuz eyeliner sürmenizi sağlar.

Adım Adım Uygulama

Bir kalem eyeliner alın ve gözlerinizin dış kenarına kaşlarınızla bir açı oluşturacak şekilde uzun bir çizgi çizin. Uzunluğu istediğiniz kanat uzunluğuna göre ayarlayın.

Şimdi kalemi bu çizginin bittiği yere yerleştirin ve içe doğru hafifçe kıvrılan bir çizgi çizin ve çizgiyi gözünüzün iç köşesine kadar uzatın. Aynı çizgiyi tek seferde uzatmak size zor geliyorsa, en azından üst kirpik çizginizin yarısına kadar uzatın ve ardından iç köşeye kadar devam edin. Özellikle gözleriniz küçükse çizginin yavaş yavaş eyelinerın inceldiğinden emin olun.

Şimdi, kanadınızı oluşturan üst ve alt çizgi arasından teniniz görünmeyene kadar boşluğu doldurun.

Daha yumuşak bir bitişe isterseniz, olduğu gibi bırakın. Ancak kanatlarınızın daha çarpıcı ve iddialı olmasını istiyorsanız likit bir eyeliner alın ve kalem eyeliner ile oluşturduğunuz çizgilerin üzerinden dikkatlice geçin. Ayrıca bu adımı da uygulamayı planlıyorsanız, kalem eyeliner kullanırken çizgilerinizin kenarlarda biraz pürüzlü olmasını dert etmenize de gerek yok. Likit eyeliner, kusursuz bir pürüzsüzlük elde etmek için bu kenarları kapatabilir.

Önemli: Serbest elinizle eyeliner çekerken, dirseklerinizi düz ve sabit bir yüzeye dayadığınızdan emin olun. Bu, el hareketleriniz üzerinde iyi bir kontrol sağlayacaktır.

EYELİNER SÜRERKEN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALAR

  1. Eyeliner tipinizi seçerken dikkatli olun. Eyeliner'lar esas olarak üç şekilde bulunur: sıvı, jel ve kalem. Sıvı ve jel olanlar daha keskin ve çarpıcı bir sonuç verirken, özellikle yeni başlayanlar için çalışmak biraz zorlayıcı olabilir. Öte yandan kalemler daha yumuşak ve hafif bir bitiş sağlar, size harika bir kontrol sağlar ve bu nedenle yeni başlayanlar için önerilir.
  2. Kanatlı eyeliner herkeste çok güzel görünür ve her durumda ve hatta günlük olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, gideceğiniz yere bağlı olarak kanatların uzunluğu ve keskinliğini değiştirebilirsiniz. Ayrıca göz şeklinizi tamamlayan kanatların sizin için en doğru yerleşimini de öğrenin ve ona göre uygulayın.
  3. Eyeliner kullanmaya yeni başlayan biriyseniz tüm yönlendirmelere rağmen başta zorlanmanız doğaldır. Bir hata yaparsanız endişelenmeyin. Bir pamuklu çubuğu makyaj çıkarıcıya batırın ve lekeyi nazikçe silin.
  4. Likit eyelinerları daha iyi kontrol edebilmek için 10-15 dakika buzdolabında bekletin. Bu, aplikatörü sertleştirerek kontrol etmeyi kolaylaştıracaktır.

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