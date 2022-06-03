Özellikle sarı saçları bu hata mahvediyor! Güneşe çıkmadan önce bir avuç sürün...

Boyadan ve açıcıdan yıpranmış saçlar yazın gelmesiyle birlikte güneşte daha da yıpranıyor. Bunun için alabileceğiniz önlemler ise şöyle…
SAÇLARINIZI GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUYUN
Boyalı ve açıcı görmüş saçlar için C vitamini hayat kurtarıcı olabilir. Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde UVA'dan koruma sağlayabilir ve saç kremleri, serumlarda bulunmaktadır.
Saç stilisti Sam Hankin, özellikle açık sarı renkteki saçların güneş görmesiyle daha da açılacağının altını çizerken mutlaka bol miktarda SPF içeren bir saç koruyucu kullanılması gerektiğini vurguluyor.
Hankin, günlük kullanılan şampuanlarda ve diğer saç bakım ürünlerinde de SPF özelliği olanların kullanılmasını önerirken aşırı mor şampuan kullanımından da kaçınılması gerektiğini söylüyor. Güneş ışınlarına maruz kaldığınız zamanlarda kesinlikle mor şampuan kullanmamanız gerektiğini söyleyen stilist, bunun saçınızı donuk ve yeşil gözükmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Güneş ışınları altında cildinize dikkat ettiğiniz gibi saçlarınızı da korumanız gerekiyor.
HAVUZDAKİ KLOR DA SAÇLAR İÇİN ZARARLI
Eğer tatil için daha sıcak bir iklime gidiyorsanız ve orada bolca klor gibi havuzdaki kimyasallara maruz kalacaksanız saçınız da bu durumdan etkilenecektir. Özellikle boyalı sarı tonlu saçlara sahipseniz klor saçınızla etkileşime girerek yeşermesine neden olacaktır.
Saçlar yapısı itibariyle süngere çok benzemektedir. Kuru saçlarınızı klorlu su ile ıslatmak, ıslak saçlara oranla daha fazla sıvıyı içerisine hapsetmesine neden olur.
Bu nedenle klorlu havuzlarda yüzmeden önce saçınızı temiz bir suyla ıslatmak yeşerme gibi istenmeyen durumların da önüne geçmenize yardımcı olur.
Eğer saçlarınız için tam bir koruma istiyorsanız bone kullanmayı deneyebilirsiniz. Saçınıza öncesinde bir maske uygulayıp (yağlı olanlar daha etkili olacaktır) ardından ise bone takmak, havuzun suyunda bulunan kimyasallar ile saçınızın arasına bir bariyer oluşturacak ve saçınızı koruyacaktır.
Havuzdan çıktıktan sonra hemen saçınızı yıkayıp kremlemeniz de havuzda bulunan ve saçınızı kurutacak kimyasalları uzaklaştırmaya yardımcı olur.