Özellikle sarı saçları bu hata mahvediyor! Güneşe çıkmadan önce bir avuç sürün...

HAVUZDAKİ KLOR DA SAÇLAR İÇİN ZARARLI

Eğer tatil için daha sıcak bir iklime gidiyorsanız ve orada bolca klor gibi havuzdaki kimyasallara maruz kalacaksanız saçınız da bu durumdan etkilenecektir. Özellikle boyalı sarı tonlu saçlara sahipseniz klor saçınızla etkileşime girerek yeşermesine neden olacaktır.

Saçlar yapısı itibariyle süngere çok benzemektedir. Kuru saçlarınızı klorlu su ile ıslatmak, ıslak saçlara oranla daha fazla sıvıyı içerisine hapsetmesine neden olur.