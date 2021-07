Parfüm seçiminiz kişiliğinizi yansıtıyor! Turunçgil notalarını seçenler…

Nihai bir karar vermeden önce olası her sonucu düşünüyor musunuz? Muhtemelen hassas, şefkatli ve şefkatli birisiniz. Başkalarına karşı her zaman düşünceli birisin, bu yüzden pembe kokular sana çok yakışıyor. Gül kokusu nazik insanları temsil eder.

Liderlik etmeyi seven biri misiniz? Arkadaşlarınız ve aileniz sizi kararlı ve hatta bazen otoriter biri olarak tanımlar mı? O zaman narenciye bazlı parfümleri sevme şansınız var. Bu kokular genellikle hırslı ve güçlü insanları temsil eder.

LAVANTA NOTALARI

Sosyal kelebekler kesinlikle lavanta kokularını severler. Diğer insanlarla kolay anlaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınız ve aileniz her zaman sizinle bir araya gelmekten keyif alır. Bunun da ötesinde, her zaman arkadaş canlısısınız ve başkalarına gerçek ilgi gösteriyorsunuz. Arkadaşlıklara değer veriyorsunuz ve kötü bir gün geçirdikten sonra birini nasıl neşelendireceğinizi her zaman biliyorsunuz.