Parfüm seçiminiz kişiliğinizi yansıtıyor! Turunçgil notalarını seçenler…

Herkesin aynı kokuları sevmediği ve herkesin kişisel tercihleri olduğu aşikar. Bu nedenle parfümünüzün kişiliğiniz hakkında çok şey söylemesi şaşırtıcı değil. İşte birbirinden farklı kokular ve kişilik özelliklerinizin yansıması…

TURUNÇGİL NOTALARI

Liderlik etmeyi seven biri misiniz? Arkadaşlarınız ve aileniz sizi kararlı ve hatta bazen otoriter biri olarak tanımlar mı? O zaman narenciye bazlı parfümleri sevme şansınız var. Bu kokular genellikle hırslı ve güçlü insanları temsil eder.

GÜL NOTALARI

Nihai bir karar vermeden önce olası her sonucu düşünüyor musunuz? Muhtemelen hassas, şefkatli ve şefkatli birisiniz. Başkalarına karşı her zaman düşünceli birisin, bu yüzden pembe kokular sana çok yakışıyor. Gül kokusu nazik insanları temsil eder.