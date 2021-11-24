Saç derinizi eğitebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte daha az yağlı saçlar için o ipucu

Saç derisi aslında oldukça “zekidir”. Örneğin; üst katmandaki cilt çok kuru olduğunda, yağ bezleriniz bu değerli, doğal yağları yenilemek için aşırı hızlanır ve bu da saçınızın yağlı görünmesine neden olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:10

Özellikle saçlarını aşırı yıkayanlar için yaygın bir durum olan yağlanma sorunu, sürekli yıkama nedeniyle kısır döngüye yol açma eğilimindedir. Saçlarınızı yağlı hissettiğiniz için daha sık şampuanlarsınız, saç derisindeki nemi yok eder ve daha fazla sebum üretimini teşvik eder. Bu durum kulağa sinir bozucu gelse de, cildinizin size gerçekten yardım etmeye çalıştığının bir işareti olması nedeniyle çok fazla yıkamayı bırakmanız gerekebilir.

"SAÇLARINIZI TEMİZLEMEK İÇİN ŞAMPUANI BIRAKIN" Döngüyü durdurmak için kilit nokta; ilk etapta kafa derinizi daha az yağ üretmesi için eğitmektir .Saç derinize fazla yağlanmamayı nasıl öğreteceğinize gelince; New York'taki bir kuaför olan Jenna Pitocco, bunun için birkaç ipucu veriyor. MindBodyGreen'in haberine göre; saçlarınızı eğitmek için ihtiyacınız olan en önemli şey disiplin. Tek başına yaptığı bir deneyde Pitocco, saçlarını yıkamalar arasında herhangi bir ürün olmadan ıslatırsa, nemini kaybetmeden saç derisindeki kiri etkili bir şekilde yok edebileceğini keşfetti. Fakat Pitocco, buradaki en önemli noktanın, saç derisini daha çok ovalamak olduğunu söylüyor.