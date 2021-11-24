Saç derinizi eğitebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte daha az yağlı saçlar için o ipucu

Özellikle saçlarını aşırı yıkayanlar için yaygın bir durum olan yağlanma sorunu, sürekli yıkama nedeniyle kısır döngüye yol açma eğilimindedir. Saçlarınızı yağlı hissettiğiniz için daha sık şampuanlarsınız, saç derisindeki nemi yok eder ve daha fazla sebum üretimini teşvik eder. Bu durum kulağa sinir bozucu gelse de, cildinizin size gerçekten yardım etmeye çalıştığının bir işareti olması nedeniyle çok fazla yıkamayı bırakmanız gerekebilir.
"SAÇLARINIZI TEMİZLEMEK İÇİN ŞAMPUANI BIRAKIN"
Döngüyü durdurmak için kilit nokta; ilk etapta kafa derinizi daha az yağ üretmesi için eğitmektir .Saç derinize fazla yağlanmamayı nasıl öğreteceğinize gelince; New York'taki bir kuaför olan Jenna Pitocco, bunun için birkaç ipucu veriyor. MindBodyGreen'in haberine göre; saçlarınızı eğitmek için ihtiyacınız olan en önemli şey disiplin.
Tek başına yaptığı bir deneyde Pitocco, saçlarını yıkamalar arasında herhangi bir ürün olmadan ıslatırsa, nemini kaybetmeden saç derisindeki kiri etkili bir şekilde yok edebileceğini keşfetti. Fakat Pitocco, buradaki en önemli noktanın, saç derisini daha çok ovalamak olduğunu söylüyor.
"SADECE SU KULLANABİLİRSİNİZ"
Yağlı saç derisine sahip olanlar, bu teknik ile saç tellerine daha fazla yıpratıcı işlem uygulamadan aynı ritmi takip etmeleri gerekliliğini ortaya koyar. Hatta bir miktar nem için haftada bir kez uygun bir şampuanla yıkama yapabilir, ardından diğer durulama günleriniz için sadece su kullanabilirsiniz.
Pitocco, "Saçınızı daha az sıklıkta yıkamak istediğinizde saç derinizi daha az yağ üretmesi için bu şekilde eğitebilirsiniz," diye açıklıyor. Pitocco, özellikle yaz aylarında, parmak uçlarınızla tüm teri ve birikintileri temizleyebilirsiniz, ancak temizlemek için şampuan gibi ürünleri kullanmamanız gerektiğini belirtiyor.
Pitocco, zamanla, saç derinizi eğitirken bu suyla durulamalar arasındaki süreyi uzatabileceğinizi de ekliyor. "Saç derimi ıslatmak ve eskisi gibi ovalamak zorunda bile değilim" diye belirtiyor. "Saçlarımı daha az ıslatıyorum ve saç derim eskisi kadar yağlı değil" açıklamasında bulunarak saçların çok daha az yağlı olarak eğitilebileceği belirtiliyor.