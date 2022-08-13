Saç dökülmesi sorununu tek seferde bitiren o mucize besin! Bunu yediğinizde...

Erkek ve kadın tipi saç dökülmesi, bazen kalıcı olduğu düşünülse de doğru beslenme sistemi ile geçici hale getirilebilir. Hastalıklar ve stres arasında saç dökülmesini tetikleyebilecek çeşitli faktörler bulunuyor. Fakat iyi haber; yiyeceklerin bu saç sağlığında yaşanabilecek riskleri en aza indirilmesi. Sağlıklı bir diyet, çeşitli koşullarla mücadele veya önleme söz konusu olduğunda kilit noktayı oluşturuyor. Uzman Eczaci Abbas Kanani, saç dökülmesi söz konusu olduğunda özellikle dört gıdanın öne çıktığını belirtiyor.
DOĞRU BESİNLERİ TÜKETİN
Doğru besinleri tüketmek, sebum üretimini artırmaya ve hatta saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olabilir. Kanani, tatlı patates, ıspanak, yağlık balık ve yumurtanın doğal olarak saç artışına yardımcı olan ve sebum olarak bilinen yağlı bir madde üretmek için kafa derisindeki bezleri destekleyerek saç dökülmesini azaltan D vitaminini içerdiğini belirtti. Sebum, saç derisini nemli tutmaya yardımcı olması sayesinde, saç uzamasını destekleyerek, saç dökülmesini durdurur.
BİR PORSİYON YAĞLI BALIK YEMEK ÖNEMLİ
Uzmanlar, haftada en az bir porsiyon yağlı balık yemeyi tavsiye ediyor. Yaklaşık 140 gramlık haftalık balık tüketimi, saç oranında önemli bir artış sağlayabilir. Balık seçimlerini; somon, sardalya, ringa veya uskumrudan yana kullanabilirsiniz.
BİYOTİN SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTIYOR
Saç sağlığınızı en iyi hale getirebilecek bir diğer besin grubu ise B vitamini açısından zengin olmaları nedeniyle, yumurta, fındık veya ceviz gibi kuruyemişler, kırmızı et olarak listeleniyor. Bu besinlerde bulunan biotin, saçı güçlendirmeye ve saç köklerinin zarar görmesini önlemeye yardımcı olan bir protein olan keratinin üretilmesine yardımcı olur. Biyotinin saç uzamasını teşvik ettiği ve saçın dökülme oranını azalttığı ise kanıtlanmıştır.
BREZİLYA FINDIĞI
Kuruyemiş seçenekleri arasında Brezilya fındığı, özellikle en güçlülerinden biri olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda saç uzama döngüsünün doğru çalışmasını sağlayan ve saç dökülmesi takviyelerinde yer alan selenyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca biber, guava, brokoli ve turunçgil de saç dökülmesini büyük oranda azaltabilir.
Bu besinler, serbest radikallerin saç köklerini uyguladığı stresi azaltan bir antioksidan olan C vitamin açısından zengin olduğunu gösterir. C vitamini, ayrıca kalın ve sağlıklı saçlar için adeta bir yapıtaşı olan aminoasit kolajeni üretir. Bu nedenle düşük C vitamini seviyeleri, saç dökülmesini de tetikleyen anemiye neden olur.