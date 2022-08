Saç dökülmesi sorununu tek seferde bitiren o mucize besin! Bunu yediğinizde...

Saç sağlığınızı en iyi hale getirebilecek bir diğer besin grubu ise B vitamini açısından zengin olmaları nedeniyle, yumurta, fındık veya ceviz gibi kuruyemişler, kırmızı et olarak listeleniyor. Bu besinlerde bulunan biotin, saçı güçlendirmeye ve saç köklerinin zarar görmesini önlemeye yardımcı olan bir protein olan keratinin üretilmesine yardımcı olur. Biyotinin saç uzamasını teşvik ettiği ve saçın dökülme oranını azalttığı ise kanıtlanmıştır.

BREZİLYA FINDIĞI

Kuruyemiş seçenekleri arasında Brezilya fındığı, özellikle en güçlülerinden biri olarak tercih ediliyor. Aynı zamanda saç uzama döngüsünün doğru çalışmasını sağlayan ve saç dökülmesi takviyelerinde yer alan selenyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca biber, guava, brokoli ve turunçgil de saç dökülmesini büyük oranda azaltabilir.

Bu besinler, serbest radikallerin saç köklerini uyguladığı stresi azaltan bir antioksidan olan C vitamin açısından zengin olduğunu gösterir. C vitamini, ayrıca kalın ve sağlıklı saçlar için adeta bir yapıtaşı olan aminoasit kolajeni üretir. Bu nedenle düşük C vitamini seviyeleri, saç dökülmesini de tetikleyen anemiye neden olur.