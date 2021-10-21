Saç kestirmeye son! Uzun ve canlı saçlar için doğal yağ karışımı

Cilt bakım uzmanları, saç ve cilt bakımı söz konusu olduğunda çoğunlukla ev yapımı ürünlere güvendiğini söyleyebiliyor. Fakat hangi ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği konusu, sıklıkla tartışma konusu oluyor. Fakat saç dökülmesini azaltan ve gür saçlara sahip olmanın sırrı aslında doğru içerikleri bir araya getirmek.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:05

Uzun ve gür saçlar için ihtiyacınız olan vitamin, mineral ve saçtaki keratini koruyan bir karışımı hazırlamak oldukça kolay. Üstelik işte birçok faydayı bir araya getirebileceğiniz o karışımın tarifi...

Hindistancevizi yağı Hindistan cevizi yağının kökleri ve saç derisini güçlendirip beslediği için saçlar için en iyi yağ olduğu söylenir. Ayrıca saç kırılmasını azaltır ve saçınızı yumuşak ve parlak hale getirir.

Zeytinyağı Zeytinyağının neden kadınlar arasında bu kadar popüler olduğunu merak ediyor musunuz? İşte cevap: Saçınızın doğal keratinini korumaya yardımcı olan birçok vitamin içerir. Ayrıca saçınızı daha hızlı şekilde uzamasını sağlar.

Hint yağı Saçta kullanılan en eski yağlardan biri olan hint yağı, saç derisini doğal olarak nemlendirir ve kepekle savaşır.

Çemen otu tohumu Çemen otu tohumları, kepek ve kuru saç derisi ile baş etmenin en iyi yolu olan iltihap önleyici ve yara iyileştirici özellikler içerir.

Köri yaprakları Köri yapraklarının saç dökülmesini kontrol eden ve saç büyümesini artıran beta-karoten açısından zengin olduğu söylenir. Aslında, saç köklerini güçlendiren amino asitler yönünden de yüksektir.