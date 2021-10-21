Saç kestirmeye son! Uzun ve canlı saçlar için doğal yağ karışımı

Uzun ve gür saçlar için ihtiyacınız olan vitamin, mineral ve saçtaki keratini koruyan bir karışımı hazırlamak oldukça kolay. Üstelik işte birçok faydayı bir araya getirebileceğiniz o karışımın tarifi...
Hindistancevizi yağı
Hindistan cevizi yağının kökleri ve saç derisini güçlendirip beslediği için saçlar için en iyi yağ olduğu söylenir. Ayrıca saç kırılmasını azaltır ve saçınızı yumuşak ve parlak hale getirir.
Zeytinyağı
Zeytinyağının neden kadınlar arasında bu kadar popüler olduğunu merak ediyor musunuz? İşte cevap: Saçınızın doğal keratinini korumaya yardımcı olan birçok vitamin içerir. Ayrıca saçınızı daha hızlı şekilde uzamasını sağlar.
Hint yağı
Saçta kullanılan en eski yağlardan biri olan hint yağı, saç derisini doğal olarak nemlendirir ve kepekle savaşır.
Çemen otu tohumu
Çemen otu tohumları, kepek ve kuru saç derisi ile baş etmenin en iyi yolu olan iltihap önleyici ve yara iyileştirici özellikler içerir.
Köri yaprakları
Köri yapraklarının saç dökülmesini kontrol eden ve saç büyümesini artıran beta-karoten açısından zengin olduğu söylenir. Aslında, saç köklerini güçlendiren amino asitler yönünden de yüksektir.
Tüm malzemeleri karıştırın ve saklayın
Bu yağları bir cam kavanozda eşit oranlarda karıştırıp içine biraz çemen otu tohumu ve köri yaprağı ekleyin. Çemen otu tohumları saça faydalı olduğu bilinen protein ve nikotinik asit içeriği yüksektir ve köri yaprakları zengin bir beta karoten ve protein kaynağı olarak saç dökülmesini azaltabilir ve saç uzamasını hızlandırabilir. Karışımın birkaç gün demlenmesine izin verin. Tüm bu sürecinde sonunda; saçınızda biraz sihir yapmaya hazır, ev yapımı, saf bir saç yağınız var.