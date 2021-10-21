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Saç kestirmeye son! Uzun ve canlı saçlar için doğal yağ karışımı

Cilt bakım uzmanları, saç ve cilt bakımı söz konusu olduğunda çoğunlukla ev yapımı ürünlere güvendiğini söyleyebiliyor. Fakat hangi ürünlerin nasıl kullanılması gerektiği konusu, sıklıkla tartışma konusu oluyor. Fakat saç dökülmesini azaltan ve gür saçlara sahip olmanın sırrı aslında doğru içerikleri bir araya getirmek.

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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:05
Saç kestirmeye son! Uzun ve canlı saçlar için doğal yağ karışımı

Uzun ve gür saçlar için ihtiyacınız olan vitamin, mineral ve saçtaki keratini koruyan bir karışımı hazırlamak oldukça kolay. Üstelik işte birçok faydayı bir araya getirebileceğiniz o karışımın tarifi...

Hindistancevizi yağı

Hindistan cevizi yağının kökleri ve saç derisini güçlendirip beslediği için saçlar için en iyi yağ olduğu söylenir. Ayrıca saç kırılmasını azaltır ve saçınızı yumuşak ve parlak hale getirir.

Zeytinyağı

Zeytinyağının neden kadınlar arasında bu kadar popüler olduğunu merak ediyor musunuz? İşte cevap: Saçınızın doğal keratinini korumaya yardımcı olan birçok vitamin içerir. Ayrıca saçınızı daha hızlı şekilde uzamasını sağlar.

Hint yağı

Saçta kullanılan en eski yağlardan biri olan hint yağı, saç derisini doğal olarak nemlendirir ve kepekle savaşır.

Çemen otu tohumu

Çemen otu tohumları, kepek ve kuru saç derisi ile baş etmenin en iyi yolu olan iltihap önleyici ve yara iyileştirici özellikler içerir.

Köri yaprakları

Köri yapraklarının saç dökülmesini kontrol eden ve saç büyümesini artıran beta-karoten açısından zengin olduğu söylenir. Aslında, saç köklerini güçlendiren amino asitler yönünden de yüksektir.

Tüm malzemeleri karıştırın ve saklayın

Bu yağları bir cam kavanozda eşit oranlarda karıştırıp içine biraz çemen otu tohumu ve köri yaprağı ekleyin. Çemen otu tohumları saça faydalı olduğu bilinen protein ve nikotinik asit içeriği yüksektir ve köri yaprakları zengin bir beta karoten ve protein kaynağı olarak saç dökülmesini azaltabilir ve saç uzamasını hızlandırabilir. Karışımın birkaç gün demlenmesine izin verin. Tüm bu sürecinde sonunda; saçınızda biraz sihir yapmaya hazır, ev yapımı, saf bir saç yağınız var.

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