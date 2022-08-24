Saç şeklinize dikkat! Bu model olduğunuzdan 20 yaş daha fazla gösteriyor

Her gün yaptığınız saç modelleri, aslında sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösterebilir. Bu nedenle yapacağınız ufak bir değişim bile yaş aralığında büyük bir değişim ortaya çıkarabilir. Saçınızı hangi yönde taradığınızdan tutun da kullandığnız ürünlere kadar farklı konu başlıkları bu sorunu ortadan kaldırabilir. İşte olduğunuzdan yaşlı gösteren ve en yaygın yapılan 2 hata…
SAÇI ORTADAN İKİYE AYIRMAK
Saçları ortadan ikiye ayırmak, yüz hatlarını çerçeveleyen ve simetri yaratan zamansız bir görünüm olabilirken, Güzellik Uzmanı Diaz-Santin, saçlarınız inceliyorsa bu yöntemi uygulamamanızı öneriyor. Bu stilin, bölgeniz genişliyorsa saç derinizi daha fazla gösterebileceğini ve "saçın gerçekte olduğundan daha ince görünmesine" neden olabileceğini belirtiyor.
Kadınlarda genellikle saç tellerindeki incelme başın tepe noktasında ortaya çıkar ve tam ortadan ikiye ayırmak, incelme alanını daha fazla açığa çıkarabilir. Bunu önlemek için, "şekil verirken saça hareket"eklemek, aksesuarlar için saç bantları takmak ve buklelerinizin daha dolgun, daha kalın ve daha hacimli görünmesini sağlamak için yandan hacimli bir şekilde ayırmak gibi denemeler yapabilirsiniz.
AĞIR BAKIM ÜRÜNLERİ UYGULAMAYI BIRAKIN
İster saç köpüğü, ister saç spreyi veya şampuan olsun, tercih ettiğiniz ürün, ağır ve yoğun bir kıvama sahipse, saçlardaki incelme nedeniyle daha fazla ağırlaşan bir saçla sonuçlabilir. Saçta kalın veya ağır ürünler uygulamak saçları bir araya getirebilir ve daha ince görünmesini sağlayabilir. Bu da "kafa derisini ve hacim eksikliğini açığa çıkarabilir".
Bunu önlemek için, yalnızca çok kalın olmayan ve uygulandığında yağlı veya düzleştirici etkisi olmayan "sprey şekillendiriciler, hafif köpükler ve saç spreyi" kullanılması öneriliyor. Sonuç olarak, Diaz-Santin konu saçlarınız olduğunda, özellikle ıslakken veya "tararken" olduğu gibi kırılgan durumlarda "yaşlanan saçlara özenle davranılması gerektiğini" tavsiye etti. Diğer ipuçları arasında "en az ısı aletleri" kullanmak ve "D vitamini" seviyelerini doğru aralıkta bulundurmak, saçlarınızın uzun süre en sağlıklı halde kullanabilmenizi mümkün kılıyor.