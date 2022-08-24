Saç şeklinize dikkat! Bu model olduğunuzdan 20 yaş daha fazla gösteriyor

Saç dökülmesi, incelen ve zayıflayan teller nedeniyle yaşlanmanın kaçınılmaz belirtileri arasında bulunuyor. Fakat doğru saç şekillendirme teknikleri ve sağlıklı beslenme ile daha güçlü ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda doğru olmayan saç şekillendirme rutini ise sizi olduğunuzdan 20 yaş bile yaşlı gösterebilir.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:03 PAYLAŞ ABONE OL

Her gün yaptığınız saç modelleri, aslında sizi olduğunuzdan çok daha yaşlı gösterebilir. Bu nedenle yapacağınız ufak bir değişim bile yaş aralığında büyük bir değişim ortaya çıkarabilir. Saçınızı hangi yönde taradığınızdan tutun da kullandığnız ürünlere kadar farklı konu başlıkları bu sorunu ortadan kaldırabilir. İşte olduğunuzdan yaşlı gösteren ve en yaygın yapılan 2 hata…

SAÇI ORTADAN İKİYE AYIRMAK Saçları ortadan ikiye ayırmak, yüz hatlarını çerçeveleyen ve simetri yaratan zamansız bir görünüm olabilirken, Güzellik Uzmanı Diaz-Santin, saçlarınız inceliyorsa bu yöntemi uygulamamanızı öneriyor. Bu stilin, bölgeniz genişliyorsa saç derinizi daha fazla gösterebileceğini ve "saçın gerçekte olduğundan daha ince görünmesine" neden olabileceğini belirtiyor. Kadınlarda genellikle saç tellerindeki incelme başın tepe noktasında ortaya çıkar ve tam ortadan ikiye ayırmak, incelme alanını daha fazla açığa çıkarabilir. Bunu önlemek için, "şekil verirken saça hareket"eklemek, aksesuarlar için saç bantları takmak ve buklelerinizin daha dolgun, daha kalın ve daha hacimli görünmesini sağlamak için yandan hacimli bir şekilde ayırmak gibi denemeler yapabilirsiniz.