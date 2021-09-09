Saç uzamasını destekliyor: Evde soğan şampuanı nasıl yapılır?

Soğan şampuanı hazırlamak, oldukça pratik olmasının yanı sıra kısa sürede dökülmeleri ve kırılmayı engelleyecek içereklere de sahip. Bu sayede uzun zamandır aradığınız saç bakım ürünü aslında birkaç adım uzağınızda olabilir.

Çeşitli flavonoidler, fitokimyasallar içeren bu bitki, yoğun bir besleyici içeriğe sahip. Fakat bu durum gerçekten saçlarınızda ne kadar etkili sorusunun cevabını, Journal of Drug Delivery and Therapeutics adlı araştırma veriyor. Bu çalışma, soğanın düzenli olarak hint yağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal yağlarla bir araya getirilerek uygulanmasının saçlarda büyümeyi teşvik eden ve saç köklerini güçlendiren bir sonucu ortaya çıkardı.

Bu karışım, aynı zamanda saç dökülmesini, kırılmasını ve yoğun kepek sorununu da ortadan kaldırıyor. Antifungal ve antimikrobiyal özelliği sayesinde saç diplerini sağlıklı hale getirirken aynı zamanda kepek sorununu da bitiriyor.

Hazırlanışı:

350 ml yoğun kokulu bir şampuan

1 orta boy kırmızı soğan

Ardından soğanı küçük parçalar halinde doğrayın ve şampuan şişesine ekleyin.

Kapatıp birkaç saniye sallayın ve 10 ila 15 gün boyunca serin ve karanlık bir yerde bekletin.

Son olarak bu süre sonunda şampuanı süzün ve kullanmaya başlayın.