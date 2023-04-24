Saçların beyazlamasını durduruyor! Boyasız eski rengine döndürecek yöntem…

Günümüzde beyazlayan saç giderek daha çok kullanılmaya başlansa ve bir moda haline gelse de bazı kişiler hala bu durumdan şikayetçi. İşte tam olarak bu kişilere umut olacak araştırmanın detayları ise şöyle…
NYU Grossman School of Medicine'daki araştırmacılar tarafından yönetilen bir ekip, saçın orijinal rengini kaybetmesini durdurmak için ilk adımı bulmuş olabilir.
Araştırmacılar, bazı kök hücrelerin saç foliküllerindeki büyüme bölmeleri arasında hareket etme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunu buldular.
Bununla birlikte, saçınız yaşlandıkça, döküldükçe ve tekrar tekrar uzadıkça, daha fazla kök hücre saç folikülü çıkıntısı adı verilen bir bölmede sıkışıp kalmaktadır.
Yeni bir araştırma, farelerin fiziksel olarak yaşlanmış saçlarını inceledi ve insanlarda da bulunabilen cilt hücreleri olan melanosit kök hücrelerine ve MsC'sine odaklandı.
MsC adlı hücreler, ciltteki melanositlerin (derideki pigment hücreleri) üretiminden sorumludur. Melanositler, cildin rengini belirleyen melanin pigmentini üretirler ve aynı zamanda güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olurlar. MsC'ler, cildin yenilenmesi ve onarımı için önemlidirler ve yaşlanma sürecinde değişiklikler gösterebilirler.
Sorunun, Msc'lerin hareket etmeyi bıraktıklarında ve kıl folikülü çıkıntısı adı verilen kök hücre bölmesinde sıkışıp kaldıklarında ortaya çıktığını keşfettiler.
Bir kez sıkıştıktan sonra, kıl foliküllerinin bu çıkıntı içinde kaldığını ve renklerini koruyamadıklarını gösteriyor.
Araştırmacılar, saç folikülünü oluşturan diğer kendi kendini yenileyen kök hücrelerinde bulunmayan MsC uyum kabiliyetinin bulunduğunu açıkladılar. Bu kök hücrelerinin, olgunlaştıkça sadece belirlenmiş bir zaman çizelgesi boyunca tek yöne hareket ettiği bilinmektedir.
Araştırmanın baş araştırmacısı Dr. Qi Sun şunları söyledi: "Çalışmamız, melanosit kök hücrelerinin saçı boyamak için nasıl çalıştığına dair temel anlayışımıza katkıda bulunuyor.
"Yeni bulunan mekanizmalar, melanosit kök hücrelerinin aynı sabit konumlandırmasının insanlarda var olabileceği olasılığını artırıyor.
"Eğer öyleyse, sıkışmış hücrelerin gelişen saç folikülü bölmeleri arasında tekrar hareket etmesine yardımcı olarak insan saçının beyazlamasını tersine çevirmek veya önlemek için potansiyel bir yol sunuyor."
Başka bir araştırmacı olan Dr. Mayumi Ito, saçın rengini koruma yeteneğini bukalemun benzeri bir işleve benzetmiştir.
Uzman, bu mekanizmayı korumanın saçı sağlıklı ve her zamanki renginde tutmanın "anahtarı" olabileceğini açıkladı.
Dr. Ito şöyle diyor: "Saçların beyazlamasından ve renk kaybından sorumlu olabilecek olan şey, melanosit kök hücrelerinin kameleon benzeri işlevinin kaybıdır. Bu bulgular, melanosit kök hücre hareketliliğinin ve geri dönüşümlü farklılaşmanın saçları sağlıklı ve renkli tutmak için önemli olduğunu göstermektedir."
Araştırma ekibi, şimdi McSC'lerin hareketliliğini geri kazandırmak veya onları pigment üretebilecekleri germ bölmesine fiziksel olarak geri taşımanın yollarına odaklanmayı planlıyor. Bu şekilde, saçların beyazlamasının önüne geçmeyi umuyorlar.