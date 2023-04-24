Saçların beyazlamasını durduruyor! Boyasız eski rengine döndürecek yöntem…

Günümüzde beyazlayan saç giderek daha çok kullanılmaya başlansa ve bir moda haline gelse de bazı kişiler hala bu durumdan şikayetçi. İşte tam olarak bu kişilere umut olacak araştırmanın detayları ise şöyle…

NYU Grossman School of Medicine'daki araştırmacılar tarafından yönetilen bir ekip, saçın orijinal rengini kaybetmesini durdurmak için ilk adımı bulmuş olabilir.