Tamamen parlak saçlar! Sirkeyi bu şekilde kullanırsanız...

Elma sirkesi, doğal olduğu süre boyunca saçlarınızda aslında hiç beklemediğiniz etkiler ortaya çıkarabilir. Bunun nedeni ise içinde bulunmayan kimyasallar, saçlarınızda hem besleyici hem de kirlerden arındırı bir rol oynamasıdır.
PARLAK VE CANLI SAÇLARIN SIRRI
Elma sirkesinin saçların dökülmesini engellemeye ve ayrıca saçınızı temizlemeye yardımcı olduğu düşünülüyor.
Bazı uluslararası profesyonel uzmanlara göre elma sirkesi, şampuana alternatif olarak kullanılıyor. Saç renginizde mat bir görüntüye neden olmadan, saça veya saç derisine yapışan tüm kiri yıkayarak yardımcı olabilir.
Elma sirkesinin, saç bakımı için harika bir bileşen olduğu sıklıkla dile getiriliyor. İçerdiği B vitamini, folik asit, C vitamini sayesinde saçlarınızda donuk görüntüyü ortadan kaldırır ve kabarmayı gidermeye yardımcı olabilir.
EN İYİ YANI, TÜM SAÇ TİPLERİ İÇİN UYGUN OLMASIDIR
Saçınızı durulamak için doğrudan saf elma sirkesi kullanmaya başlamadan önce dikkatli olun. Evde kullanılan elma sirkesi, tek başına kullanıldığında saçlar için sert olabilir. Saça faydasını tam olarak görebilmek, ayrıca saç derisini daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirmek için bakım yapan doğal bileşenlerle karıştırılmalıdır.
Evde elma sirkesi kullanmak istiyorsanız, 3 yemek kaşığı elma sirkesini en az 4 bardak su ile karıştırdığınızdan emin olun. Sülfat içermediği için köpürmeyeceğini unutmayın.
Elma sirkesi ile durulama konusunda dikkat edin ancak bu durum her zaman aşırıya kaçtığınız anlamına gelmez. Temelde, saçınızın doğal yağlarını bozulmadan tutan ve genellikle bir şampuan kullanımıyla yıkanan bir temizleyici olarak oldukça iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır.