Tamamen parlak saçlar! Sirkeyi bu şekilde kullanırsanız...

Saç bakımı söz konusu olduğunda, imdadımıza yetişebilecek birçok ev tarifi bulunuyor. Elma sirkesi de bunlardan biri. TikTok'ta da sıklıkla gündeme gelen bu güzellik sırrı, aslında neden bu kadar ilgi çektiğinin farkında olmak da oldukça önemli.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:23

Elma sirkesi, doğal olduğu süre boyunca saçlarınızda aslında hiç beklemediğiniz etkiler ortaya çıkarabilir. Bunun nedeni ise içinde bulunmayan kimyasallar, saçlarınızda hem besleyici hem de kirlerden arındırı bir rol oynamasıdır.

PARLAK VE CANLI SAÇLARIN SIRRI Elma sirkesinin saçların dökülmesini engellemeye ve ayrıca saçınızı temizlemeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Bazı uluslararası profesyonel uzmanlara göre elma sirkesi, şampuana alternatif olarak kullanılıyor. Saç renginizde mat bir görüntüye neden olmadan, saça veya saç derisine yapışan tüm kiri yıkayarak yardımcı olabilir. Elma sirkesinin, saç bakımı için harika bir bileşen olduğu sıklıkla dile getiriliyor. İçerdiği B vitamini, folik asit, C vitamini sayesinde saçlarınızda donuk görüntüyü ortadan kaldırır ve kabarmayı gidermeye yardımcı olabilir.