Tavuk derisi görünümünü ortadan kaldırıyoruz! İhtiyacınız olan tek şey bir fırça ve…

Cildinizi sağlıklı ve parlak tutmanın bir dizi bakım rutini gerektirdiğiniz hepimiz biliyoruz. Fakat tavuk derisi görünümünden kurtulmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte cildinizi yeniden pürüzsüz haline kavuşturmanın yöntemi…
CİLDİNİZİ HER GÜN NEMLENDİRİN
Basit bir rutin gibi gelebilir. Fakat, nemlendirici krem kullanmak, genellikle tavuk derisi görünümünün en önemli çözüm adımıdır. Üstelik kolaylıkla uygulanabilmesi, en iyi seçeneklerden biri haline getirir. Cilt dokusunun yeniden en iyi görünümü kazanması için ihtiyacınız olan adımı uygulamanıza fırsat tanır.
TÜYLERİ UZADIKLARI YÖNE DOĞRU TIRAŞLAYIN
Genellikle ters yönde tüyleri tıraş etmeye alışsak da, bu alışkanlık, cilt tahrişlerinin en büyük sebebi. Bu nedenle bacaklarda yukarı doğru değil aşağı doğru tıraş etmek, bu görünümü ortadan kaldırmanın en önemli ipucu olabilir.
SOĞUK BİR BEZ VEYA BUZ KULLANIN
Tıraşlama işlemi bittikten sonra uygulama yapılan bölgeye buz veya soğuk bir bez uygulayabilirsiniz. Böylece kızarıklık veya jiletten kalan tahriş kalıntılarını giderebilirsiniz. Bir beze sarılı buz kalıbı da bu noktada aradığınız çözüm olabilir.
LOSYONLARA ALFA HİDROKSİ ASİT KARIŞTIRIN
Tavuk derisi görünümüne sahip olan ciltten kurtulmak için çareyi kullanabilirsiniz. Gözenekleri temizlemek ve koyu renkli giderebilen bu asit, cildinizdeki ölü deriyi atmak ve nemlendirmek için oldukça etkilidir. Bu asit, cildin üst tabakasını kalan kiri temizlemek, ölü deri hücrelerinden kurtulmak için idealdir.
KURU FIRÇALAMA YÖNTEMİNİ DENEYİN
Kuru fırçalama yönteminin, birbirinden farklı faydası bulunuyor. Kuru cilt için, peeling yöntemi deneyerek gözeneklerinizi açabilir, kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz. Ayrıca cildinizde pürüzsüz, yumuşak bir doku oluşturan bu yöntem, tavuk derisi görünümünü de ortadan kaldırabilir.
KABARTMA TOZU KARIŞIMINI DENEYİN
Kabartma tozu, en iyi mutfak malzemelerinden biri olarak, aynı zamanda güzellik ve sağlık etkisiyle de reddedilemezdir. Anti-inflamatuar ve antibakteriyel bileşiklere sahip olan bu ürün, ölü deri hücrelerini yok ederken gözeneklerinizi de temizler.
Yarım bardak yulaf ezmesi, 3 yemek kaşığı kabartma tozu, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kremayı karıştırdıktan sonra bacaklarınıza uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından soğuk suyla durulayın.
AĞDAYI TIRAŞA TERCİH EDEBİLİRSİNİZ
Tıraş olmaya bir süre ara vermek, tavuk derisi görünümünü yok etmenin kolay yoludur. Bunu tercih ederek, kıl köklerindeki kalıntıları ağdayla temizleyebilir, tavuk derisi görünümüne neden olan bu etkileri ortadan kaldırabilirsiniz.