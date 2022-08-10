Tavuk derisi görünümünü ortadan kaldırıyoruz! İhtiyacınız olan tek şey bir fırça ve…

Tavuk derisi görünümü, ciltte hapsolmuş yağ, bakteri ve ölü deri hücrelerinin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bu durum ise ufak kabartılar şeklinde görünen ve ciltteki pürüzsüz görünüme zarar veren bir şekilde sonuçlanır. Fakat bu görünümden kurtulmanın birkaç yolu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:01 PAYLAŞ ABONE OL

Cildinizi sağlıklı ve parlak tutmanın bir dizi bakım rutini gerektirdiğiniz hepimiz biliyoruz. Fakat tavuk derisi görünümünden kurtulmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte cildinizi yeniden pürüzsüz haline kavuşturmanın yöntemi…

CİLDİNİZİ HER GÜN NEMLENDİRİN Basit bir rutin gibi gelebilir. Fakat, nemlendirici krem kullanmak, genellikle tavuk derisi görünümünün en önemli çözüm adımıdır. Üstelik kolaylıkla uygulanabilmesi, en iyi seçeneklerden biri haline getirir. Cilt dokusunun yeniden en iyi görünümü kazanması için ihtiyacınız olan adımı uygulamanıza fırsat tanır.