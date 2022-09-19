Tüm cilt sorunlarının çözümü tek üründe! Her gece yatmadan önce bunu yaparsanız…

İşte marula yağı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…
MARULA YAĞI NEDİR?
Marula Yağı, Güney Afrika'nın bazı bölgelerine özgü marula ağacının doğal bir özüdür. Yağ, aslen Afrikalılar tarafından bereketin kutsal bir sembolü olarak kullanılan ağacın fındıklarından elde edilmektedir.
İçerisinde yüksek miktarda bulunan oleik asit ile hafif dokulu marula yağı, cilde kolayca nüfuz eder ve emilir. Omega-9 gibi marula yağında bulunan bazı yağ asitleri, cilt tarafından üretilen doğal yağları taklit eder.
MARULA YAĞININ FAYDALARI
ZENGİN BİR NEMLENDİRİCİ
Marula yağı nemi etkili bir şekilde hapseder, cildi yumuşak ve esnek tutar, parlak bir ışıktı ve porselen gibi bir görüntü verir. Marula yağının düzenli ve dengeli bir şekilde uygulanması cildin dolgunluğunu da artırır.
YAŞLANMAYI GECİKTİRİR
Hafif ve hızlı emilen Marula yağı, kuru ve yaşlanan ciltler için etkili bir nemlendirici görevi görür. Marula yağının antioksidan, nem tutucu ve antienflamatuar özellikleri, erken yaşlanmaya neden olan çevresel stres faktörlerinden kaynaklanan hasarlarla savaşmak için bir arada çalışır. İlerleyen yaşlarda ciltler için önemli bir bileşen olan marula yağı, donuk ve pul pul olan cildi nemlendirir ve ince çizgileri ve kırışıklıkları düzeltir.
GÜNEŞİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUR
Marula yağı, C ve E vitaminlerinin yanı sıra cildi UV ışınlarına, hava kirliliği, yaş ve güneş lekelerine maruz kalmanın neden olduğu serbest radikallerden korumaya yardımcı olan fitokimyasal epikateşin içermektedir.
CİLTTEKİ SEBUMU DENGELER
Sebum, ciltteki yağ bezleri tarafından üretilen, cildinizi kaplayan, nemlendiren ve koruyan yağlı bir maddedir. Cildin su kaybına karşı koruyucu bir bariyer oluşturan yağ asitleri, şekerler, mumlar ve diğer doğal kimyasallardan oluşan karmaşık bir karışımıdır.
SİVİLCELERİ ENGELLER
Marula yağının antimikrobiyal özellikleri sayesinde sivilce, beyaz nokta ve siyah nokta oluşumuna neden olan bakterileri yok eder. Ayrıca kızarıklığı ve deri döküntülerini azaltan anti-inflamatuar etkilere de sahiptir.
ÇATLAKLARI ÖNLER
C vitamini ve esansiyel yağ asitleri açısından zengin olan Marula yağı, çatlakların görünümünün hafifletilmesine de yardımcı olur. Marula yağının düzenli ve tutarlı bir şekilde uygulanması cildin dolgunluğunu artırırken, içerdiği antioksidanlar, mineraller ve vitaminler çatlakları azaltmak için yeni hücre büyümesini destekler.
Eğlenceli gerçek: Marula yağı diğer taşıyıcı yağlarla uyumludur ve cilt bakımı faydalarını ikiye katlamak için birlikte karıştırılabilir. BiE'nin Halo Canlandırıcı ve Yatıştırıcı Yüz Yağı, kuru cilt ve hiperpigmentasyonu hedef alan safran ve çayır köpüğü tohumu yağları içerir.
YAN ETKİLERİ
Yağ en saf haliyle kullanıldığında herhangi bir yan etkiye neden olmaz. Bununla birlikte, yağ kirlenirse, hassas ciltleri kötüleştirebilir. Kirlenmemiş Marula yağının fındık kokulu açık sarı bir renge dönüştüğünü gördüğünüzde anlamanız mümkündür. Bununla birlikte, her cilt tipi farklı tepki verdiğinden, yüze uygulamadan önce herhangi bir reaksiyon olup olmadığını kontrol etmek için bileğinde bir deneme testi yapmanız her zaman tavsiye edilir.
UYGULAMA ÖNERİSİ
Marula yağı günlük olarak güvenle kullanılabilir. Oldukça etkilidir ve kapalı kalmaları için aktif içerikli (peptidler, asitler, vb.) ürünlerin üzerine katman halini alabilir. Bunu cilt rutininize dahil edin ve daha sıkı, canlanmış ve gençleşmiş bir cilde sahip olmanın keyfine varın.