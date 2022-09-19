Tüm cilt sorunlarının çözümü tek üründe! Her gece yatmadan önce bunu yaparsanız…

Marula yağı nemi etkili bir şekilde hapseder, cildi yumuşak ve esnek tutar, parlak bir ışıktı ve porselen gibi bir görüntü verir. Marula yağının düzenli ve dengeli bir şekilde uygulanması cildin dolgunluğunu da artırır.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Hafif ve hızlı emilen Marula yağı, kuru ve yaşlanan ciltler için etkili bir nemlendirici görevi görür. Marula yağının antioksidan, nem tutucu ve antienflamatuar özellikleri, erken yaşlanmaya neden olan çevresel stres faktörlerinden kaynaklanan hasarlarla savaşmak için bir arada çalışır. İlerleyen yaşlarda ciltler için önemli bir bileşen olan marula yağı, donuk ve pul pul olan cildi nemlendirir ve ince çizgileri ve kırışıklıkları düzeltir.