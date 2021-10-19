Tüm dünyanın merak ettiği sır: Kore’nin güzellik ipuçları

Son yıllarda güzellik sırları merak edilen bir coğrafya bulunuyor: Kore! Özellikle Asyalı kadınların pürüzsüze yakın tenleri, canlı bir cilt tonu ve gençliklerini kaybetmeyen görünümlerinin sırrı; tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Yüzlerinde uyguladıkları birkaç basit rutin, aslında eşit bir cilt tonu ve genç bir yüze sahip olmalarını sağlıyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:12

Kirden tıkanmış gözenekler, renk eşitsizliği bulunan bir cilt veya pul pul olmuş, kurumuş bir ten… Bunların hepsi, canlı ve genç bir görünümün düşmanları haline geliyor. Fakat haftalık, günlük veya aylık bakım rutinleri sayesinde Koreliler, bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. İşte merak edilen Kore güzellik sırları...

Yüz kesesi ile peeling yapın Hassas bir dokuya sahip yüz kesesi kullanarak peeling yapmak, erken yaşlanmadan kurtulmamıza yardımcı olabilir ve kırışıklıkları önleyebilir. Tek yapmanız gereken, cildimizi yukarı doğru dairesel hareketlerle nazikçe ovalamak için ılık su ve bir yüz bezi kullanmak. Nazikçe yapmak ve bölgeyi yağlı tutmak için hafif bir temizleyici kullanmak önemlidir.

Kömür maskesi Kömür maskelerini marketlerde rahatlıkla bulabiliriz. Sadece bir kömür tabakası maskesi uygulayın ve rahatlarken cildinizde 15 ila 20 dakika bekletin. Kömür cildimizde detoks etkisi oluşturur ve kiri temizlemeye yardımcı olur. Ancak kömürün cildi kurutabileceğini bilmek önemlidir, bu nedenle bu işlemi ayda bir kez tekrarlayın.

Yüz serumu uygulayın Bir cilt serumu, doğal ışıltıyı elde etmenize yardımcı olabilecek hafif, nemlendirilmiş bir çözümdür. Yüzünüzü yıkayın ve normal nemlendiricinizi uygulayın, ardından yüz serumunu uygulayın ve ardından nemi hapsetmek, cildinizi esnek ve pürüzsüz tutmak için tekrar bir üst nemlendirici tabakası uygulayın.

Doğal dudak renginizi geliştirin Doğal dudak rengimize vurgu yapmak daha genç ve canlı görünmemizi sağlayacağı için önemlidir. Dudak rengimiz yaşlandıkça solma eğilimi gösterir, bu nedenle doğal gölgemizde bir dudak rengi kullanmak, tam anlamıyla genç dudak tonumuzu geri getirecektir.

Dudak balmı Dudak balmları, besin açısından zengindir ve tereyağı kadar pürüzsüzce kayar. Harika bir renk patlaması verebilirler ve dudak parlatıcısının aksine yapışkanlık yapmazlar. Dudaklarınızın daha dolgun görünmesi için avokado yağını deneyebilirsiniz.