Unuttuğunuz el kremlerini çıkarın! Etkisine inanamayacaksınız

Ellerimize bakmanın en kolay ve en hesaplı yollarından biri, kaliteli bir el kremi kullanmaktır. Bir el kremi, donuk, susuz kalmış cildi iyileştirmek ve cildin daha hızlı yaşlanmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle seçiminizi yapareken de dikkatli olmak oldukça önemlidir. İşte doğru el kremi seçmenin ellerinize yapacağı muhteşem etki…

Etiketleri okumayı ve malzemelerin içeriğinden emin olmayı unutmayın. Her zaman C Vitamini ve Hyaluronik asit barındıran bir el kremi tercih etmeniz, en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır. İkisi de cildin nem seviyelerini yenilemeye yardımcı olur ve elastikiyeti artırır. Hyaluronik asit, gözle görülür şekilde pürüzsüz ve canlı bir cilde yol açan nem seviyelerinin korunmasına yardımcı olurken, C C vitamini, donukluğu ve lekeleri azaltarak cildin görünümünü ve dokusunu iyileştirir.

Çeşitli ürünlerin kullanılması cilt tahrişine neden olabilir, bu nedenle, elleri pürüzsüz ve esnek hale getirmek için nemi hapsederken, derinlemesine besleyen ve hassas cildi nemlendiren dermatolog tarafından önerilen bir el kremi kullanmak akıllıca olacaktır. Etkili bir el kremi ile günde en az iki kez ellere masaj yapmak cilt tahrişini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir ve size yumuşak, pürüzsüz ve muhteşem eller verebilir.

Yaşlandıkça, ellerimiz yağ ve elastikiyetini kaybetmeye eğilimlidir, bu da cildin hacmini kaybetmesine neden olur ve sonuç olarak kolayca kırışan yarı saydam bir cilt oluşumuna neden olur. Ellerimizdeki cilt ayrıca yüz cildine kıyasla daha az yağ bezine sahiptir ve bu da nemini hızla kaybetmesine neden olur. Bu nedenle, ellerimize yeterince özen göstermek için özel bir el kremi kullanmak önemlidir.

El kremi, özellikle kalıcı bir yaşam tarzı alışkanlığı olarak benimseyecekseniz, bütçenizi zorlamamalıdır. Çoğu el kremi portatiftir ve seyahat dostudur, bu nedenle cazip bir fiyat noktasında size maksimum fayda sağlayanı seçin.

İYİ BİR EL KREMİ NE YAPABİLİR?

İyi bir el kremi, rahatlamanıza ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olurken, elleriniz için harikalar yaratabilir. Cilt tipinize ve ellerinizin yaptığı işe göre günde 5-6 kez el kremi uygulayabilirsiniz. Bir sonraki cilt bakımı alışverişinizde bu hızlı kontrol listesini elinizin altında bulundurun.

ITC Charmis'te cilt uzmanı olan Dr. Aparna Santhanam, "Birçok kadın için cilt bakımı yüz ve vücutla sınırlıdır ve elleri genel bir nemlendiriciyle tedavi eder. Ellerimiz sert kimyasallara, iklim koşullarına ve diğer çevresel faktörlere maruz kalır ve bu da onlara özel bir özenle muamele edilmesini zorunlu kılar. Eller ayrıca bakılmadığı ve önemsenmediği takdirde daha hızlı yaşlanmaya eğilimlidir. C Vitamini ve Hyaluronik Asit gibi güçlü bileşenlerle dolu ve aynı zamanda nemlendirme, gençlik ve yumuşaklık gibi ikili fayda sağlayan bir el kremi kullanmanızı tavsiye ederim" diyerek herkes için doğru bir el kremi tercihinin de sırrını veriyor.