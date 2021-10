Unuttuğunuz el kremlerini çıkarın! Etkisine inanamayacaksınız

ETİKETLERİ OKUMAYI UNUTMAYIN

Etiketleri okumayı ve malzemelerin içeriğinden emin olmayı unutmayın. Her zaman C Vitamini ve Hyaluronik asit barındıran bir el kremi tercih etmeniz, en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacaktır. İkisi de cildin nem seviyelerini yenilemeye yardımcı olur ve elastikiyeti artırır. Hyaluronik asit, gözle görülür şekilde pürüzsüz ve canlı bir cilde yol açan nem seviyelerinin korunmasına yardımcı olurken, C C vitamini, donukluğu ve lekeleri azaltarak cildin görünümünü ve dokusunu iyileştirir.