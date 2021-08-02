Uzmanlar uyarıyor! Bakın kirpik kıvırıcılar kirpiklerinize ne yapıyor?

Klibi TikTok'ta yayınlayan @ipsbeauty, şunları açıkladı: "Bugün danışanlarımdan birinin kirpiklerini temizlerken, kesilmiş gibi görünen çok sayıda doğal kirpik fark ettim, küt görünüyorlardı.

Neden böyle olduklarının sebebini ise kirpik kıvırıcı kullanmasına bağlayan uzman, doğal kirpiklerde kirpik kıvırıcının kullanılmamasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Her ne kadar kirpikleri kıvırmak için hızlı bir çözüm olsa da uzun vadede kirpiklere büyük zarar verdiklerini ve aslında tam anlamıyla doğal kirpikleri "kestiklerini" söyledi.

Bu gönderiyi gören diğer takipçiler, kendilerinin de bu kısalmış kirpik sorunu ile karşılaştıklarını dile getirerek gönderiye ve tavsiyeye büyük ilgi gösterdi.

Hatta; bir kullanıcı kirpik kıvırıcının kirpiklerini tamamen kopardığını ve tekrar uzamasının tam üç ay sürdüğünü belirtti.

Fotoğraf Kaynak: TikTok/@ipsbeauty