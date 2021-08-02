Haberler Roza Haberleri Güzellik Haberleri Uzmanlar uyarıyor! Bakın kirpik kıvırıcılar kirpiklerinize ne yapıyor?

Uzmanlar uyarıyor! Bakın kirpik kıvırıcılar kirpiklerinize ne yapıyor?

TikTok'taki bir güzellik uzmanı, kirpik kıvırıcılar hakkında bir uyarı yayınladı ve müşterilerine her zaman doğal kirpiklerde kullanmamalarını tavsiye ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 11:51
ABONE OL
UZMANLAR UYARIYOR! BAKIN KİRPİK KIVIRICILAR KİRPİKLERİNİZE NE YAPIYOR?

Klibi TikTok'ta yayınlayan @ipsbeauty, şunları açıkladı: "Bugün danışanlarımdan birinin kirpiklerini temizlerken, kesilmiş gibi görünen çok sayıda doğal kirpik fark ettim, küt görünüyorlardı.

Neden böyle olduklarının sebebini ise kirpik kıvırıcı kullanmasına bağlayan uzman, doğal kirpiklerde kirpik kıvırıcının kullanılmamasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Her ne kadar kirpikleri kıvırmak için hızlı bir çözüm olsa da uzun vadede kirpiklere büyük zarar verdiklerini ve aslında tam anlamıyla doğal kirpikleri "kestiklerini" söyledi.

Bu gönderiyi gören diğer takipçiler, kendilerinin de bu kısalmış kirpik sorunu ile karşılaştıklarını dile getirerek gönderiye ve tavsiyeye büyük ilgi gösterdi.

Hatta; bir kullanıcı kirpik kıvırıcının kirpiklerini tamamen kopardığını ve tekrar uzamasının tam üç ay sürdüğünü belirtti.

Fotoğraf Kaynak: TikTok/@ipsbeauty


SON DAKİKA SON DAKİKA