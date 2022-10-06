Vücudunuzda adeta bebek teni etkisi yaratıyor! Tek seferde işe yarayan o yöntem…

Vücudunuzdaki sivilceleri kontrol etmeniz yardımcı olabilecek bazı basit ipuçları, hiç düşünmediğiniz kadar etkili olabilir. Üstelik yalnızca basit birkaç adımdan ibaret. İşte tamamen pürüzsüz bir tene ulaşmanın o yolu…

Toksinleri ter yoluyla da dışarı attığınız düşünülürse, egzersizler sivilce sorunu olan herkese çok yardımcı olur. Ancak vücuttaki veya sırttaki sivilceleri alevlendirebilecek tek hata, terin cildilinizde kalmasına izin vermektir. Mümkün olan en kısa sürede teri ve kiri temizleyin ve antrenman kıyafetlerinizi de iyi yıkamayı unutmayın.

PEELING UYGULAMASINI VÜCUT BAKIMININ BİR PARÇASI YAPIN

Salisilik asit içeren nazik bir peeling peelingi cildinizi derinlemesine temizlemenize ve teri, kiri ve gözenekleri tıkayan ve daha fazla sivilceye neden olan her şeyi temizlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, bu işlem, ölü deri hücrelerini de yok eder ve bu süreçte cildi yeniler. Böylece sivilceye neden olan etkenleri de ortadan kaldırabilirsiniz. İlk kullanımda bile