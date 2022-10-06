Vücudunuzda adeta bebek teni etkisi yaratıyor! Tek seferde işe yarayan o yöntem…

Vücudunuzdaki sivilceleri kontrol etmeniz yardımcı olabilecek bazı basit ipuçları, hiç düşünmediğiniz kadar etkili olabilir. Üstelik yalnızca basit birkaç adımdan ibaret. İşte tamamen pürüzsüz bir tene ulaşmanın o yolu…
TERİN TENİNİZDE BEKLEMESİNE İZİN VERMEYİN
Toksinleri ter yoluyla da dışarı attığınız düşünülürse, egzersizler sivilce sorunu olan herkese çok yardımcı olur. Ancak vücuttaki veya sırttaki sivilceleri alevlendirebilecek tek hata, terin cildilinizde kalmasına izin vermektir. Mümkün olan en kısa sürede teri ve kiri temizleyin ve antrenman kıyafetlerinizi de iyi yıkamayı unutmayın.
PEELING UYGULAMASINI VÜCUT BAKIMININ BİR PARÇASI YAPIN
Salisilik asit içeren nazik bir peeling peelingi cildinizi derinlemesine temizlemenize ve teri, kiri ve gözenekleri tıkayan ve daha fazla sivilceye neden olan her şeyi temizlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, bu işlem, ölü deri hücrelerini de yok eder ve bu süreçte cildi yeniler. Böylece sivilceye neden olan etkenleri de ortadan kaldırabilirsiniz. İlk kullanımda bile
NEFES ALABİLEN KUMAŞLARA VE BOL KESİMLERE GEÇİN.
Dar giysiler, gözeneklerinize sürtünerek ve ayrıca teri ve kiri cildinize hapsederek cildinizi daha da tahriş edebilir. Bol giysiler giymeyi deneyin ve cildinize daha fazla nefes alma alanı sağlamak için sentetik kumaşlar yerine doğal kumaşları seçin.
UZUN SAÇLARINIZI SIRTINIZDAN UZAK TUTUN.
Sırtınızdaki uzun saçlar da temas ederken, çeşitli bakteri ve kiri çekebilir. Bu nedenle omuzlarda ve sırtta ağrılı sivilceler ortaya çıkabilir. Sırtı açık bir bluz veya elbise giyiyorsanız, saçınızı sırtınızdan uzak tutmak iyi bir fikirdir. Ayrıca, duş alırken şampuan ve saç kremlerinin sırtınızdan akmasına izin vermeyin çünkü bunlar gözenekleri de tıkayabilir.
İÇERİKLERİNE GÖRE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ SEÇİN
Bir cilt bakım markasının ambalajını, bulunabilirliğini ve hatta kokusunu sevebilirsiniz, ancak akneye meyilli cilt söz konusu olduğunda, içerik etiketlerine bakmanız gerekir. Daha önce bahsettiğimiz salisilik asit dışında, çay ağacı yağı, beyaz söğüt kabuğu ve daha fazlasını içeren ürünler sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir.
YETERİNCE SU TÜKETTİĞİNİZDEN HER ZAMAN EMİN OLUN
Vücudunuzun sivilce ile savaşmasına yardımcı olmanın bir yolu su alımınızı artırmaktır. Bu sadece cildinizi nemli tutmanız ve aşırı yağ üretiminden kaçınmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık fonksiyonunu da destekleyebilir. Bu da vücudun akneye neden olduğu düşünülen bazı bakterileri temizlemesine yardımcı olur.
DAHA FAZLA İLTİHAP ÖNLEYİCİ VE ANTİOKSİDAN YİYECEKLER YİYİN
Akne, iltihaplanma ile yakından bağlantılı olması nedeniyle, bununla mücadele etmenin en basit yollarından biri, beslenmenize iltihap önleyici gıdalar eklemektir. Meyveler, bazı kuruyemişler, kepekli tahıllar ve baklagiller vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur ve böylece sivilceleri azaltabilir.
SİVİLCELERİ SIKMAYIN, KOPARMAYIN VEYA ÇİZMEYİN
Sivilce sıkmak onu daha hızlı iyileştirmenin bir yolu değildir ve sadece yaralar ve hatta enfeksiyon bırakabilir. Vücudunuzdaki sivilceleri kaşıma ve patlatma dürtüsüne karşı koyun. Kaşıntı kötüyse, daha iyi ve daha hızlı iyileşme için topikal bir sprey veya merhem almak için bir dermatologu ziyaret edin.
SİVİLCEYE NEDEN OLMAYAN BİR GÜNEŞ KREMİ SEÇİN
Güneş, vücudun D vitamini için gerekli faktörlerin en büyüğü. Fakat akneye eğilimli bir cildin uzun süre güneşe maruz kalması, daha fazla iltihaplanmaya yol açabilir. İyi bir güneş kremi tercihi yapmak ise bu noktada önem taşıyor. Krem tercihiniz sırasında gözenekleri tıkamayan ve yağ bazlı bir krem olmadığından emin olmanız da önemli.
ÇİNKO ORANI YÜSEK VE DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKS DEĞERİNE SAHİP BESİNLERİ TERCİH EDİN
Araştırmalar, çinko açısından zengin gıdaların akne ile ilgili iltihabı azaltabileceğini ve ayrıca cildinizin doğru miktarda yağ ve sebum üretmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Ispanak, kabak çekirdeği, istiridye ve buğday tohumu gibi besinler doğal çinko kaynaklarıdır. Düşük glisemik indeksli gıdalar da sivilceleri azaltmaya yardımcı olur, bu nedenle diyetinize taze meyve ve sebze ekleyin.