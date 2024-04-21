Yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı yok mudur? Uzmanı anlattı...

Yağlı ciltlerde nemlendirici kullanımından kaçınmanın yanlış olduğunu söyleyen Dr. Yasemin Savaş, cilt sağlığımız hakkında detaylı bilgiler verdi.

Her cildin nemlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Dr. Savaş, sağlıklı bir ciltte yağ ve nem dengesinin olması gerektiğini belirtti.

Cildin yağlanmasına neden olan ciltteki yağ salınımının artmasının aslında bir koruyucu mekanizma olduğunu söyleyen Savaş, ciltte kuruluk arttıkça kendini yağlandırarak nemlendirmeye çalıştığını söyledi.

Aynı cildin güneşte lekelenmesi gibi cildin yağlanmasının da bize vermeye çalıştığı bir sinyal olduğunu söyledi.

"YAĞLANMA CİLDİN BİR ÇIĞLIĞIDIR"

Cildin yağlanmasının adeta cildin bir yardım çığlığı olduğunu söyleyen Dr. Yasemin Savaş, bu noktada kesinlikle nemlendiriciden vazgeçmemiz gerektiğini belirtiyor. Onun yerine ise doğru nemlendiriciyi seçmenin önemli olduğunu vurguluyor.

Ciltteki yağ salınımının dengelenmemesinin ise gözeneklerin tıkanmasına, mat ve siyah noktaları artmış bir cilt görüntüsüne neden olacağını belirtiyor.

Devamında ise sivilce oluşumlarının meydana geleceğini, eğer hala bir önlem alınmadıysa da geri dönüşümü zor olan sivilce izlerinin oluşumuna neden olacağını belirtiyor.

CİLT SARKMASI DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Son olarak Savaş, yağlı ciltlerde sarkma ve cilt dokusunda gevşemenin çok daha sık karşılaşılan bir durum olduğunu da belirtiyor.