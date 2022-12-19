Yağlı saçları aynında tertemiz gösteren yöntem! Yeni yıkanmış gibi görünen saçlar...

Saçlarınız yağlandığında şampuanla yıkamanın dışında ne gibi bir seçeneğiniz var? İşte tüm detaylarıyla yepyeni bir yöntem…

Bir saç uzmanının sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, fazla zamanınız olmadığında yağlı saçlarla başa çıkmak için yapabileceğiniz yöntem anlatılıyor. Quinty, "Saçlarınız yağlı olduğunda ve hepsini yıkamak için zamanınız olmadığında bu yöntemi kullanabilirsiniz" dedi.

Quinty'nin tüyosu aslında basit, saçının sadece bir kısmını yıkıyor. Her zamanki gibi saçını yıkamak yerine saçının önünden küçük bir tutam ayırıyor ve bu kısmı yıkıyor.

Bu, saçın ayrılan kısmı gözle görünür şekilde en yağlı kısmıdır.

Saçının ön kısmını ayırdıktan sonra geri kalan kısmını sıkıca bağlayan Quinty, sadece ön kısmını yıkıyor ve ardından kurutup fön çekiyor. Fön çekmeyi bitirdiğinde, saçın yeni yıkanmış kısmını ortadan ayırıyor ve saçlarının ön kısmı tertemiz görünüyor. Saçın geri kalanını göremediğiniz için tertemiz görünüyor.