Yağlı saçları aynında tertemiz gösteren yöntem! Yeni yıkanmış gibi görünen saçlar...

Saçlarınız yağlandığında şampuanla yıkamanın dışında ne gibi bir seçeneğiniz var? İşte tüm detaylarıyla yepyeni bir yöntem…
Bir saç uzmanının sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, fazla zamanınız olmadığında yağlı saçlarla başa çıkmak için yapabileceğiniz yöntem anlatılıyor. Quinty, "Saçlarınız yağlı olduğunda ve hepsini yıkamak için zamanınız olmadığında bu yöntemi kullanabilirsiniz" dedi.
Quinty'nin tüyosu aslında basit, saçının sadece bir kısmını yıkıyor. Her zamanki gibi saçını yıkamak yerine saçının önünden küçük bir tutam ayırıyor ve bu kısmı yıkıyor.
Bu, saçın ayrılan kısmı gözle görünür şekilde en yağlı kısmıdır.
Saçının ön kısmını ayırdıktan sonra geri kalan kısmını sıkıca bağlayan Quinty, sadece ön kısmını yıkıyor ve ardından kurutup fön çekiyor. Fön çekmeyi bitirdiğinde, saçın yeni yıkanmış kısmını ortadan ayırıyor ve saçlarının ön kısmı tertemiz görünüyor. Saçın geri kalanını göremediğiniz için tertemiz görünüyor.
Yüzbinlerce kişinin izlediği video, çeşitli tartışmalara yol açtı.
Birçok kişi, Quinty'nin yönteminin en az tüm saçını yıkamak kadar zaman aldığını iddia etti. Bir kullanıcı, "Ön kısmı yıkamak için vaktiniz varsa, geri kalanı için de vaktiniz vardır" dedi.
Bir başka kullanıcı tüm saçı yıkamanın daha az zaman alacağını düşündüğünü belirtirken bu tip yorumları saldırganca bulan ve aslında yöntemin etkili olduğunu söyleyen kullanıcılar da oldu.