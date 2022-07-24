Haberler Roza Haberleri Güzellik Haberleri Yaşlanmaya meydan okuyor! Her gün kase tüketmek 10 yaş gençleştiriyor

Yaşlanmaya meydan okuyor! Her gün kase tüketmek 10 yaş gençleştiriyor

Yediklerimiz sağlımızı etkilediği kadar görünüşümüzü de etkilemektedir. Bu nedenle tükettiğimiz besinler ne kadar dinç ya da yaşlı gözükeceğimizi belirlemede de önemli birer etkendir. Antioksidan yaşlanmayı tersine çevirmeye yardımcı olduğu gibi kırışıklıkları da gidermeye katkıda bulunuyor. İşte yaşlanmaya karşı en etkili o besinler…

Giriş Tarihi: 24.07.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 10:40
ABONE OL
Yaşlanmaya meydan okuyor! Her gün kase tüketmek 10 yaş gençleştiriyor

Ne yediğiniz nasıl göründüğünüz konusunda büyük bir önem taşıyan besinler cilt hücrelerinde oksijen akışını da etkileyerek besin maddelerinin alınımını kısıtlayabilir. Bu durum ise erken yaşlta kırışıklıklara ve erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir.



GENÇLİĞİN SIRRI BESİNLER

Ancak özellikle antioksidan bakımından zengin bir beslenme biçimi benimsemek, daha uzun bir ömür için neredeyse garanti olabileceği gibi yaşlanmayı da yavaşlatabilir. Bu nedenle abur cubur gibi yaşlılık belirtilerini hızlandıracak gıdalardan uzak durup, tam tahıllı ya da tam buğday ve esmer pirinç tercih etmeniz, yumurta, sebze, kuruyemiş, meyve ve bazı baharatlar gibi tam gıdaları tüketmeyi alışkanlık edinmeniz yaşlanma sürecini yavaşalatacaktır.



Beslenme uzmanları özellikle antioksidanlar, sağlıklı yağlar, temel vitaminler ve minerallerle yüklü gıdaların tüketiminin genel sağlığımızın da bir göstergesi olan cildimizi gençleştirebileceğinin altını çiziyor. Önerilen bu besinler ile beslemeye ve yaşlanmayı tersine çevirmeyi sağlayabilirsiniz.



KURKUMİN

Zerdeçalın içeriğinde bulunan bu bileşik, antioksidan etkileri sayesinde hücreleri koruyucu özellikleriyle bilinmektedir. Yaş ilerledikçe yaşlanmayı hızlandıracak hücreler birikerek yaşlanmanın belirtilerini de hızlandırdığı inanılmaktadır.



YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın içerisinde konsantre olarak bulunan Epigallokateşin Gallat polifenolleri sağlık üzerinde birçok yararlı etkiye sahiptir. Daha uzun yaşamaya yardımcı olan yeşil çay, aynı zamanda kalp hastalıklarına karşı koruyucu, diyabet riskini azaltan ve karaciğer sağlığını koruyan bir besindir. Kırışıklık karşıtı etkisinin yanı sıra cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırır.


RESVERATROL

Başta kırmızı üzüm olmak üzere antep fıstığı, fıstık, kakao, bitter çikolata ve yaban mersini içerisinde bulunan resveratol, yaşlanmanın etkilerini hem dış görünüşünüzde hem de sağlığınızda yavaşlatmaya yardımcı olur. Başta beyin fonksiyonlarının gelişimini destekleyerek alzheimer gibi rahatsızlıklardan sizi korumaya yardımcı olduğu gibi ciltteki kırışıklık ve sarma gibi yaşlanmaya bağlı semptomların da önüne geçmektedir.



LİKOPEN

İnsan kanının ve dokusunun önemli bileşenlerden biri olan likopen, tüketildiğinde cildi de güneş hasarından korumada etkili bir maddedir. Domatesler oldukça yüksek miktarda likopen içerdiği gibi aynı zamanda karpuz, pembe greyfurt da zengin likopen kaynaklarıdır. Beslenmenizde bu besinlere yer vermek, güzel yaşlanmanızı ve yaşlanma sürecinizi mümkün olduğunca geciktirmenizi sağlayacaktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA