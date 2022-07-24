Yaşlanmaya meydan okuyor! Her gün kase tüketmek 10 yaş gençleştiriyor

Ne yediğiniz nasıl göründüğünüz konusunda büyük bir önem taşıyan besinler cilt hücrelerinde oksijen akışını da etkileyerek besin maddelerinin alınımını kısıtlayabilir. Bu durum ise erken yaşlta kırışıklıklara ve erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir.





GENÇLİĞİN SIRRI BESİNLER

Ancak özellikle antioksidan bakımından zengin bir beslenme biçimi benimsemek, daha uzun bir ömür için neredeyse garanti olabileceği gibi yaşlanmayı da yavaşlatabilir. Bu nedenle abur cubur gibi yaşlılık belirtilerini hızlandıracak gıdalardan uzak durup, tam tahıllı ya da tam buğday ve esmer pirinç tercih etmeniz, yumurta, sebze, kuruyemiş, meyve ve bazı baharatlar gibi tam gıdaları tüketmeyi alışkanlık edinmeniz yaşlanma sürecini yavaşalatacaktır.