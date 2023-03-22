Yaşlanmayı durduran mucize! Yüksek düzeyde kolajen içeriyor...

Genetik, sağlıklı yaşlanmada büyük bir rol oynarken, fiziksel aktivite, sosyal destek ve yaşadığınız yer ve beslenme de çok uzun bir yaşam sürme şansınızı etkileyebiliyor. Genler kadar beslenme de yaşlanmayı etkileyen temel faktörler arasında yer alır.
Yaşlanmayı engellemek için kolajen açısından zengin besinlerden tüketmek gerekir.
İçerisinde bol miktarda kolajen barındıran besinler nelerdir?
Yaşlandıkça, kolajen seviyelerini korumak daha zor hale gelir. Bu, özellikle menopoza girmiş kadınlar için geçerlidir. Bunun nedeni, zamanla vücudunuzun kolajen yapmak için gereken besin maddelerini yeterli miktarda emmek için giderek daha fazla mücadele etmesidir.
Bununla birlikte, kolajen açısından zengin yiyecekler yemek, vücudunuzun bu emilim sorununun bir kısmının üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, yaşlansanız bile vücudunuz daha güçlü ve sağlıklı kalabilir.
Kolajen içeren yiyecekler
Kolajen açısından zengin besinler hayvanlardan gelir. Buna tavuk, balık veya inek dahildir. Aşağıdaki üç gıda, yüksek düzeyde kolajen içerir:
Kemik suyu
Kemik suyu, hayvan kemiklerinin ve bağ dokularının uzun süre kaynatılmasıyla yapılır. Kemik suyu yapmak için kullanılan yaygın hayvanlar arasında tavuk, inek, hindi ve geyik bulunur.
Tavuk
Tavuk etinde oldukça fazla bağ dokusu bulunmaktadır. Bu, tavuğu diyetinize daha fazla kolajen eklemek için iyi bir seçenek haline getirir.
Meyve ve sebzeler
Meyve ve sebzeler birçok vitamin ve mineral açısından yüksek içeriğe sahiptir. Özellikle C vitamini açısından zengin yiyecekler yemek, vücudu kendi kolajenini yapmaya ve sizi sağlıklı ve güçlü tutmaya teşvik eder. Yüksek miktarda C vitamini içeren yiyeceklere örnek olarak yaban mersini, papaya veya narenciye gibi meyveler ve brokoli, yeşil yapraklı sebzeler ve karnabahar gibi sebzeler verilebilir.