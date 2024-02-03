Yaygın uyku pozisyonu kırışıklıklarınızın sebebi olabilir! Erken yaşlanmanın önüne geçmek için…

Yüzüstü yatmak ise daha da zararlı olabilir. Çünkü yüzün tamamı yastık yüzeyine maruz kalır ve bu da ciltte kronik değişikliklere yol açabilir.

Uyku uzmanı Rebecca Swain, şunları açıklıyor: "Ne yazık ki, ağır bir gece uykusunun ardından yastık yüzüyle temas edenler kırışıklıklara eğilimlidir. Cilt, gece boyunca yastıklar veya çarşaflarla sürtündüğünde, özellikle gözlerimiz ve ağzımız çevresinde erken kırışıklıkların ve çizgilerin gelişmesine neden olabilir."