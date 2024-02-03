Yaygın uyku pozisyonu kırışıklıklarınızın sebebi olabilir! Erken yaşlanmanın önüne geçmek için…

'Güzellik uykusu' terimi, cildimizin yeni kolajen üretmesi ve yeterli uykunun dehidrasyona yol açabilmesi, bunun da özellikle göz altı torbaları ve koyu halkaların oluşabileceği ince çizgileri daha görünür hale getirmesi nedeniyle türetilmiştir.
Ancak dikkatli olmazsak uyku şeklimiz ince çizgilere ve kırışıklıklara neden olabilir.
Yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlası yatakta yan yattığını itiraf ediyor ve bu da zamanla kalıcı ince çizgilere yol açabiliyor.
Bu pozisyon sık benimsenirse, yüzümüzün yastığa veya çarşaflara uzun süre baskı uygulaması nedeniyle kırışıklıklar gelişebilir ve bu da cildin katlanmasına ve kırışmasına neden olur. Bu ince çizgiler ve kırışıklıklar, özellikle nazolabial kıvrımlar (burnunuzun kenarlarından ağzınıza kadar olan kırışıklıklar), gözler ve dudaklar çevresinde olmak üzere genel yüz yaşlanmasına katkıda bulunabilir.
Yüzüstü yatmak ise daha da zararlı olabilir. Çünkü yüzün tamamı yastık yüzeyine maruz kalır ve bu da ciltte kronik değişikliklere yol açabilir.
Uyku uzmanı Rebecca Swain, şunları açıklıyor: "Ne yazık ki, ağır bir gece uykusunun ardından yastık yüzüyle temas edenler kırışıklıklara eğilimlidir. Cilt, gece boyunca yastıklar veya çarşaflarla sürtündüğünde, özellikle gözlerimiz ve ağzımız çevresinde erken kırışıklıkların ve çizgilerin gelişmesine neden olabilir."
Bunların yaşlanma sürecinin "kaçınılmaz" ve "doğal" bir parçası olduğunu kabul ediyor ancak uykunuzun bu sürece katkıda bulunmadığından emin olmanın ve çizgilerin kalıcı hale gelmeden gelişmesini engellemenin yolları olduğunu söylüyor.
"Neyse ki basit gece değişiklikleri, yüzüstü ya da yan yerine sırtüstü uyumak da dahil olmak üzere erken yaşlanmayı önleyebilir" diye tavsiyede bulunuyor.
Sırt üstü yatmak, istenmeyen çizgilerin oluşabileceği yüze baskı uygulanmasını önler. Ayrıca her zamanki pamuklu yastık kılıflarınızı ipek olanlarla değiştirmenizi ve geceleri havadaki nemi artıran nem makinalarından kullanmanızı öneriyor.
Uyku yoksunluğunun kişinin görünümünde görülebileceğinden, tam bir gece uykusunun da büyük bir önem taşıdığını tavsiye ediyor. Rachael, "Sürekli uyku yoksunluğu, cilt elastikiyetinin ve dolgunluğunun hızla tükenmesine, ince çizgilere ve genel olarak daha fazla kırışıklık oluşmasına neden olur" diyor.
Son olarak başın yastıklarla 20 ila 30 derece kadar yükseltilmesini öneriyor. Bu sayede sabahları şiş bir yüzle de uyanmanın önüne geçilebileceğini söylüyor.