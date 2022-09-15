Yüzünüzü anında inceltecek yöntem! Makyaj artistleri en gizli sırlarını paylaştı…

Yüzünüzü anında incecik gösterecek yöntemlerin detayları ise bu yazıda sizleri bekliyor…
UZUN KÜPELER TAKIN
Yüzünüzü ince göstermenin en hızlı ve sorunsuz yolu küpe seçiminden geçiyor. Göz alıcı küpeler kullanarak dikkati yüzünüzün şeklinden aksesuarlarınıza çekmeniz mümkün. Özellikle uzun ve sarkık küpeler yüzünüzü daha uzun gösterecektir. Artistler her türlü küpeyi tercih edebileceğinizi, sadece yuvarlak halka olanlardan kaçınmanızı öneriyor.
OMBRE SAÇ KULLANIN
Daha koyu saç dipleri ile daha açık saç uçları, saçlarınızı hiç olmadığı kadar bakımlı ve güzel gösterir. Buna ek olarak uzmanlar, ombre ile yüzünüzü de daha ince gösterebileceğinizi söylüyor. Diplerdeki koyu renk, yarattığı illüzyon sayesinde ideal yüz hatlarınıza kavuşmanıza yardımcı oluyor. Ombre yöntemi daha koyu renkli saçlarda işe yaramaktadır. Bu nedenle, saçlarınız açık renkse daha koyuya boyamayı düşünebilirsiniz.
SAÇLARINIZI YÜKSEKTE TOPLAYIN
Saçlarınızı toplama şekliniz de yüz şeklinizi belirlemede büyük önem taşıyor. Eğer saçınızı at kuyruğu yaptıktan sonra üst kısmını bir miktar yüksek tutabilirseniz anında ince bir yüz illüzyonu yaratmanız mümkün. Bunun için tepenizdeki saçları bir tarak yardımı ile kabartın ve ardından saçlarınızı toplayın.
SAÇLARINIZIN YÜZÜNÜ ÇEVRELEYEN KISMINI RENKLENDİRİN
Yüzünüzü çevreleyen saçlar yüz yapınızı da vurgulamada önemlidir. Açık tonlar yüzünüzün daha geniş gözükmesini sağlarken koyu tonlar tam tersi bir etki yaratır. Yüzünüze en yakın saçlarınızı saçlarınızın genelinden bir veya iki ton koyuya boyatmak ince bir görüntü elde edebilirsiniz.
KONTÜR UYGULAYIN
Cildinizden bir ton daha koyu olan mat bir pudra, yüzünüzü ince göstermekte en ideal yöntem olabilir. Neredeyse fark edilmeyecek şekilde çene kemiği, burnun kenarlarını ve şakaları gölgelendirin. Anında oluşan farkı siz de görebileceksiniz.
SAÇINIZI AT KUYRUĞU YAPIN
Saçlarınızı geriye doğru toplamak oval bir görüntüyü yok etmede etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Ancak saçınızı başınızın üzerinde toplamak yerine elmacık kemiklerinizin hizasında geriye doğru bir at kuyruğu yapmak yüzünüzü çok daha ince gösterecektir.
SAÇ KESİMİNİZE DİKKAT EDİN
Yüzünüz çerçeveleyen ve çene kısmında biten katlar yüzünüzü daha oval gösterecektir. Bunun yerine saçlarınıza daha uzun veya daha kısa katlar vermek ise ilgiyi çene kısmından yüzün diğer taraflara çekeceği için daha uzun bir yüz algısı oluşacaktır.
KEDİ GÖZÜ MAKYAJI DENEYİN
Kedi gözü makyaj, göz şeklinizi ve kirpik çizginizi daha yukarı olarak uzatmaya yardımcı olur. Bu sayede dikkati yüzünüzün ortasından kenarlara çekerek daha ince bir görüntü elde edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken koyu renk bir göz kalemi ile gözlerinizi vurgulamak. Kirpik çizginizde kalemi hafifçe dağıtın ve hafif bir göz farı uygulayın. Ardından, gözünüzün doğal kıvrımını izleyerek kırışıklığın üzerine daha koyu bir göz farı sürün.
ALLIĞI BÖYLE UYGULAYIN
Uzmanlar, yüzünüzü uzun göstermek için yanaklarınıza üç çeşit allık sürmenizi öneriyor. Elmacık kemiklerinin üst kısımlarına aydınlatıcı, elmacık kemiklerine parlak krem allık ve elmacık kemiklerinin altına bronzlaştırıcı veya daha koyu bir pudra kullanırsanız yüzünüzün ne kadar daraldığını göreceksiniz. Çünkü bu teknik, daha kalkık, köşeli elmacık kemikleri yanılsaması vermektedir.
KAŞLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN
Kaşlarınıza daha köşeli bir şekil vermek de yüzünüzün daha ince görünmesinde önemli bir rol oynar. Bunun için bir kaş kalemi kullanabilir ve açılı kaşlar yaratabilirsiniz. Köşeli kaşlar yüzün üst kısmına kontür ve ilgi noktası ekleyecektir. Ancak kaşlarınızın doğal kalınlığını korumaya özen gösterin. Çünkü ince ve oval kaşlar, yüzünüzün de yuvarlak görülmesine neden olur.