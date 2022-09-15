Yüzünüzü anında inceltecek yöntem! Makyaj artistleri en gizli sırlarını paylaştı…

Yüzünüzü ince göstermenin en hızlı ve sorunsuz yolu küpe seçiminden geçiyor. Göz alıcı küpeler kullanarak dikkati yüzünüzün şeklinden aksesuarlarınıza çekmeniz mümkün. Özellikle uzun ve sarkık küpeler yüzünüzü daha uzun gösterecektir. Artistler her türlü küpeyi tercih edebileceğinizi, sadece yuvarlak halka olanlardan kaçınmanızı öneriyor.

OMBRE SAÇ KULLANIN

Daha koyu saç dipleri ile daha açık saç uçları, saçlarınızı hiç olmadığı kadar bakımlı ve güzel gösterir. Buna ek olarak uzmanlar, ombre ile yüzünüzü de daha ince gösterebileceğinizi söylüyor. Diplerdeki koyu renk, yarattığı illüzyon sayesinde ideal yüz hatlarınıza kavuşmanıza yardımcı oluyor. Ombre yöntemi daha koyu renkli saçlarda işe yaramaktadır. Bu nedenle, saçlarınız açık renkse daha koyuya boyamayı düşünebilirsiniz.