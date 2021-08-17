"Bebeğinizi sık emzirerek fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz"

Dyt. Aysun İpek, "Hamileliğiniz fazla miktarda kilo kazanımı ile sonlanmış olabilir. Bu konuda endişe yaşamaktan çok doğumu takiben ilk birkaç hafta annenin kilo kaybı en yüksek düzeydedir. Doğumla birlikte artık hem bebeğin ağırlığı yoktur hem de artan sıvılar idrar yoluyla atılmış olur. Devamında kilo kaybı yavaşlar ve normal düzeylere döner. Sonrasında ayda 2 kg verilmesi uygundur" şeklinde konuştu.

"BEBEĞİNİZİ SIK SIK EMZİREREK FAZLA YAĞLARDAN KURTULUN"

Sık sık emzirmenin faydasına değinen Dyt. İpek, şunları söyledi:

"Annenin konforu süt salgılanmasında oldukça önemli bir faktör. İlk haftalarda bu konforu sağlamak güç olabilir bu nedenle vücudun kendisini toparlaması için zaman verilmelidir. Konforu sağlanan annenin bebeğini sık sık düzenli emzirmesi hem süt salınımını artırıp bebeğin gelişmesini olumlu etkileyecek hem de annenin yağ depolarının da enerji elde etmek için kullanılmasını sağlayacak. Böylece anne özel bir çaba sarf etmeden de kilo kaybedecektir. Burada önemli olan nasıl beslendiğinizdir. Aşırı beslenmek, kontrolsüz davranmak bu doğal süreci bozarak vücutta ekstra yağlanmaya sebep olacaktır."

Yapılması gerekenlerden bahseden Diyetisyen İpek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sütün yüzde 87'si sudur. Günde 3-3,5 litre su tüketin. 6 öğün beslenin. Böylece sık sık açlık ataklarının önüne geçmiş ve sağlıklı alternatiflerin sayısını artırmış olursunuz. Mutlaka güneşten faydalanın veya D vitamini takviyesini ihmal etmeyin. Her sabah düzenli kahvaltı yapın ve kahvaltıda mutlaka bir yumurta tercih edin. Öğle ve akşam yemeklerinde mutlaka 1 kâse çorba ile öğüne başlayın. İlk birkaç hafta gaz probleminiz olabilir, bu nedenle baklagil çorbalarını tercih etmeyin. Günde 1 fincandan daha fazla kahve tercih etmeyin. Süt verimini azaltabilir. Her gün mutlaka kalsiyum, magnezyum, çinko kaynaklarından faydalanın. Bunlar; badem, ceviz, süt, yoğurt, peynir olabilir. Fırsat buldukça dinlenin. İlk birkaç ay uykusuz kalıp fazla yorulabilirsiniz. Haftada 1-2 defa öğleden sonra sütlü tatlılar tercih edebilirsiniz."