Bebeklerin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor!

Ekip, İskoçya'da Aralık 2020'den Ekim 2021'e kadar 87 bin hamile üzerinde 11 ay boyunca yapılan gözlemlerde ortaya çıkan verileri analiz etti.

Analizde doğuma yakın süreçte Kovid-19 bulaşan kadınların bebeklerinin, hamileliğin başlangıcında virüs bulaşan veya hiç bulaşmayan kadınlara göre daha fazla komplikasyona maruz kaldığı tespit edildi.

Tahmini doğum tarihinden 28 gün veya daha kısa bir süre önce Kovid-19 bulaşan kadınlarda prematüre doğum ya da bebek ölümü riski neredeyse 4 kat daha fazla gerçekleşti.