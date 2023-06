Bu hata hamileliği engelliyor!

Akciğer kanseri başta olmak üzere çok sayıda hastalığa neden olan sigara, üreme sağlığını da olumsuz etkiliyor. Dünyada giderek artan kısırlığın bir nedeni de sigara kullanımı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, sigaranın hem kadın hem de erkek üreme sağlığını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

BEBEKTE GELİŞİM GERİLİĞİ...

Hamilelik sürecinde sigaranın olumsuz etkilerine dikkat çeken Buyru, "Bebekte gelişme geriliği, ani bebek ölümü gibi ciddi riskler sigara içen annelerin bebeklerinde daha sık görülüyor. Bizim önerimiz gebe kalma döneminden itibaren anne adaylarının, annelerin sigara içmemesi. Her ne kadar gebelik döneminde sigarayı azaltsa da bunun anne karnındaki bebeğe olumsuz etkileri yine de var. Nikotin damarlarda büzüşmeye yol açabiliyor. Aynı şekilde nikotinin dışında, sigaranın içinde 4 bine yakın toksin var. Bunlar başta karbonmonoksit olmak üzere bebek sağlığını olumsuz yönden etkiliyor. Damarlar büzüşüyor, bebeğe daha az oksijen ve daha az besin gidiyor. Bütün bunlar bebek sağlığını olumsuz etkiliyor. Emziren bir annenin nefesinin sigara kokmasının bile bebeğe olumsuz etkisi olabiliyor. O nedenle gebelik döneminde, emzirme döneminde hiç sigara içilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sigara kullanımının tüp bebek tedavisini de olumsuz etkilediğinin altını çizen Buyru, "Kadının yumurtası, gebeliğin yerleşeceği rahim içi, erkeğin spermi. Sigara, erkekte ve kadında bu üç faktörü de olumsuz etkiliyor. Tüp bebek tedavisine başvuran, tedaviye gereksinim duyan çiftlere ilk önerimiz sigarayı bırakmaları oluyor. Bu kadar zahmetli, bu kadar masraflı bir tedaviye başlarken bunu yapmaları önemli. Tedavi şansını yüzde 1-2 arttıracak her türlü faktörün üzerinde dururken, tedaviyi kesin olarak olumsuz etkileyebilecek sigara içmeye devam tedavi yapmanın çok fazla bir anlamı olmaz. Çünkü başarıyı en baştan azaltmış olarak işe başlıyor olacağız. Çocuk isteği nedeniyle tedavi görecek çiftlerde hem erkeğin hem kadının sigarayı tedaviden en azından iki üç ay önceden bırakmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu. Sigara ve hamileliğin yan yana gelmemesi gerektiğini savunan Buyru, "Sigara üreme sağlığını olumsuz etkiliyor, damarları olumsuz etkiliyor, kalp damar hastalıklarında artışa neden oluyor. Kadının ya da erkeğin sigara içiminde her türlü sistemin, organın damarlarının olumsuz etkilenmesi söz konusu. İçilen sigara göze giden damarı, beyne giden damarı bile etkiliyor. Bu kötü alışkanlıktan nereden dönülürse kardır mantığıyla bir an önce vazgeçmek yerinde olacaktır" dedi.