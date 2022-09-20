Büyük risk! Olası kalıtsal hastalıkları tetikleyebilir: Gebelik kararı aldıktan sonra mutlaka...

Daha sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci için kadınların gebe kalma kararı aldıktan sonra doktora başvurmaları gerektiğini belirten Tutar, "Gebelik planlayan tüm kadınların gebelikten en az 1 ay önce 400 μg/gün folik asit kullanmaya başlaması gerekiyor. Folik asit kalıcı sakatlıklara ve bebek ölümüne neden olabilen nöral tüp defektini, bazı kalp kusurlarını ve yüz yarıklarını engelliyor. Şeker hastalığı, nöbet önleyici ilaç kullanımı, ailede nöral tüp defektli birey öyküsü ve folik asit seviyesinde azalmayla seyreden kan hücresi hastalığı olan gebe adaylarının yüksek doz folik asit takviyesi alması şart oluyor." ifadelerini kullandı.

"KALITSAL HASTALIKLAR GEBELİK ÖNCESİ TEDAVİ EDİLİYOR"

Genetik taşıyıcılık testlerinin, kalıtsal hastalığı olan bir çocuk dünyaya getirme riskini belirlemede yardımcı olduğunu aktaran Tutar, "Ülkemizde SMA ve kalıtsal kan hastalıkları (talasemi, hemofili, orak hücreli anemi, eritrosit enzim hastalıkları) taşıyıcı taraması evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran çiftlere yapılıyor. Eğer testler sonucunda kalıtsal hastalık riski çıkarsa gebelik öncesi dönemde tedavi fırsatına erişilebiliyor. Gebe kaldıktan sonra genetik hastalığa sahip bir bebeğin bu hastalıktan arındırılması günümüz teknolojisinde mümkün olmuyor. Ancak gebe kalmadan önce seçilmiş embriyo transferi ile genetik hastalıklardan kaçınmak mümkün hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tutar, sağlıklı bir gebelik ve doğum için gebelik öncesi dönemde düzenli beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığını belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Akdeniz usulü beslenmeyi benimsemek ve bu modele bol miktarda et eklemek gerekiyor. Günlük 1 saat yürüyüş ve bol su tüketimi ile birlikte uygun beslenme, gebelik döneminin pek çok hastalığından koruyor. Gebe kalmadan önce tartılmak ve vücut kitle indeksini hesaplamak büyük önem taşıyor. Normal aralığın dışında kalanların normal kiloya ulaşıncaya kadar gebeliğini ertelemesi gerekiyor. Fazla kilolar; düşük, hamileliğe bağlı gelişen yüksek tansiyon, şeker hastalığı, doğumsal sakatlıklar, ölü doğum gibi son derece ciddi sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca vajinal doğum yapacak olan kadınlarda doğumun zor geçmesine yol açabiliyor. Fazla kilolar, gebelikte karın ağrısı, bel ağrısı, yorgunluk, nefes alamama, çarpıntı hissi gibi sorunların daha çok hissedilmesine de neden oluyor."