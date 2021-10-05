Covid-19 olan aşısız ya da eksik aşılı annenin karnındaki bebek de oksijensiz kalıyor

Dünyanın korona virüsle savaşı devam ederken, Covid-19'a karşı kullanılan aşılanma oranları da zaman ilerledikçe yükseliyor. Türkiye'de bugün itibariyle birinci doz aşılanma oranı yüzde 87,22, ikinci doz oranı da yüzde 72,91'e ulaşırken, 1,2 ve 3'üncü doz toplamı 110 milyon 745 bin 658'e ulaştı. Covid-19'a karşı en büyük silah olarak görülen aşıda, tedirginliği bulunan gebeler ve emziren annelere ise uzman doktorlardan aşı tavsiyesi geldi.

"ANNELERLE BEBEKLERİN BİRBİRLERİNDEN AYRI KALMASINI İSTEMİYORUZ"

Gebeliğin ilk 3 ayından sonra muhakkak Covid-19 aşısı önerdiklerini vurgulayan Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hamdi Oğrağ, "Annelerle bebeklerin birbirlerinden ayrı kalmalarını istemiyoruz. Erken doğumları en aza indirgemek, sağlıklı bireyler dünyaya getirmek için mutlaka aşıyı öneriyoruz" dedi.

"ANNEYİ KORUDUĞU İÇİN, BEBEĞİ DE KORUYOR"

Oğrağ, aşının anneyi korumasıyla birlikte bebeğin de bu korumadan yararlandığını aktararak, "Anneyi koruduğu için bebeği de korumakta. Anneler hastalığın şiddetini daha az yaşadıkları için muhakkak aşıyı öneriyoruz" diye konuştu.

"ANNE KARNINDAKİ BEBEK DE OKSİJENSİZ KALIYOR"

Kepez Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Zeynep İnce ise mevcut verilere göre aşısız gebe ya da eksik aşılı gebelerde Covid-19'a bağlı gebe ve onunla beraber anne karnında bebek ölümleri çok ciddi olarak görüldüğüne dikkat çekti. İnce, "Ağustos ayında 2 gebemizi genç yaşta kaybettik. Birisi 29 yaşında, diğeri de 38 yaşındaydı. Covid-19 anneyi ciddi olarak etkiliyor, anne karnındaki bebek de oksijensiz kalıyor. Anne Covid-19'u ciddi şekilde atlatsa bile, erken doğum riski, bebeğin içeride annenin aldığı ilaçlara maruz kalması çok ciddi sorunlar doğuruyor" dedi.

"YAŞADIKLARIMIZI GÖRÜNCE, KESİNLİKLE AŞI DİYORUM"

Covid-19'u atlatan emziren annelerde oluşan antikorun, anne sütüyle bebeğe de geçtiğine de işaret eden İnce, aşının önemli bir yan etkisinin olmadığını belirterek, "Emziren annenin ek hastalığı varsa, bağışıklığı düşükse, gebelik sırasında aşı olmamışsa, şiddetle öneriyorum. " ifadelerini kullandı.

