Deprem anını yaşayan annelere uzmandan uyarı: "Erken doğum riskini artırıyor"

Anne adaylarının beslenmelerine de hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade eden Cömert, "Açıkta beklemiş suları kesinlikle tüketmemek doğru bir uygulama olacaktır. Suları yerde yüksekte ve güneş ışığı almayacak şekilde muhafaza etmek önem taşımaktadır. Gıda konusunda da aynı önlemler geçerli. Paketli kuru gıdalar da dahil tüm yiyeceklerin son kullanma tarihlerine dikkat etmek gerekir. Deprem sürecinde anne adayları takviyelerini de ihmal edebilir. Anne adaylarının, hekimler tarafından verilen folik asit, vitamin, mineral ve demir ilacı gibi takviyelerini düzenli alması önemlidir. Takviyelerine ulaşamayan anne adaylarının sağlık profesyonellerine bu durumu bildirmesi ve onlardan destek alması gerekir" açıklamasında bulundu.

PSİKOLOJİK DESTEK ŞART

Deprem sonrası tıbbi ve psikolojik desteğin önemine işaret eden Cömert şu ifadeleri kullandı:

"Deprem gibi ani stres ve korku yaşatacak afetler anne adaylarında erken doğum, düşük riskini de beraberinde getirebilir. Bu dönemde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına yine deprem sonrası hemen tıbbi ve psikolojik destek alınması gerekli. Hamilelik sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmeleri ve sağlıklı bir doğumun gerçekleşebilmesi için bu dönemde yaşanılan stres ve kaygının azaltmak adına uzmanlardan destek alınması oldukça önemlidir. Şu süreçte pek çok kurum ve kuruluş psikolojik destek konusunda yardımcı olmaktadır. Psikolojik destek, gebelerin hem kendi hem de bebeklerinin fizyolojik sağlığı için önem arz etmektedir."