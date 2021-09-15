Gebe ve emziren annelerin güneş koruyucu tercihi ‘doğal’ olmalı

Küresel ısınma sebebi ile her mevsimde güneşin zararlı olduğunu dikkat çeken Dr. Zahide Küçük, "Ozon tabakasının incelmesiyle, sadece yaz mevsiminde değil her mevsimde, güneşin zararlı ultraviyole ışınları bize daha fazla ulaşır hale geldi. Bu sebeple günlük cilt bakım rutininde güneş koruyucu kremler de yer almalı. Güneşin sebep olduğu yanıklarının, kalıcı lekelerin, kırışıklıkların ve diğer zararlı etkilerinin önüne geçmek için doğal formüllerden oluşan güneş koruyucu kremlerin kullanımı önemli bir konu" diye konuştu.

"GEBELİK SÜRESİNCE CİLT HASSASLAŞIR VE KURUR"

Gebelik sürecinde cildin hassaslaştığının altını çizen Küçük, "Gebe ve emzirme döneminde annelerin vücutlarında yaşanan hormonal değişiklikler; akne, leke, yağ-nem dengesinin bozulması, çatlaklar ve diğer cilt problemlerinde görülme sıklığını artırıyor. Bu süreçte yaşanabilecek problemler cildin yapısı, genetik özellikler, hormonlardaki değişimi cildin tolere edebilmesi gibi etkenlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. Bireyin bu süreçte cilt bakımına gösterdiği özen bu cilt problemlerini giderme hızını etkiliyor. Gebelik süresince cilt hassaslaşır ve kurur. Cildin nemini geri kazanması için doğal bitkisel yağlardan zengin doğal formüller tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

"MİNERAL FİLTRE İÇERMESİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Küçük, bu süreçte kullanılan güneş formüllerinin koruma türünün de çok önemli olduğunu belirterek, "Ayrıca gebe ve emzirenler güneş koruyucu krem tercih ederken kimyasal filtre yerine mineral filtre içermesine dikkat edilmelidir. Güneş koruyucu formüllerde kullanılan filtreler kimyasal ve fiziksel koruma sağlayanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kimyasal filtreler, son derece kompleks kimyasallar içerir ve cilt bu zararlı kimyasalları emer. Emilen kimyasallar, güneşe karşı bir kalkan oluşturur ve zararlı ışınların alt katmanlara ulaşmasını engeller. Fiziksel koruma sağlayan mineral filtre ise cilt yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Gebe ve emziren annelerin kimyasal filtre içeren formüller yerine mineral çinko içeren doğal formüllerin tercih edilmesi doğru olacaktır" diye konuştu.

"ÖNERİM, DOĞAL OLAN ARI ÜRÜNLERİ İÇEREN CİLT BAKIM FORMÜLLERİ"

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı'da gebe ve emziren annelerin cilt bakımında doğal arı ürünleri içeren cilt bakım ürünlerinin öneminden bahsederek, "Fiziksel ve hormonal değişimlerin yüksek olduğu gebelik ve emzirme dönemlerinde annenin vücudunda çatlaklar, kuruluk, yağlanma, renk tonunda değişim gibi cilt problemleri görülebiliyor. Bu durumlarda annenin kimyasal içermeyen, organik ve güvenilir vücut bakım kremleri, güneş koruyucu kremler kullanması; bunun yanı sıra vücudunu sık sık nemlendirmesi önem taşımaktadır. Benim önerim tamamen doğal olan arı ürünleri içeren cilt bakım formüllerinden yana oluyor. Anadolu propolisi, arı sütü, ham bal gibi doğal arı ürünleri ve bitkisel yağlar içeren formüller hem cildi besleyecek hem de bu süreçte yaşanabilecek cilt problemlerinin önüne geçilmesinde destek olacaktır" dedi.

"PROPOLİSİN ANTİ-AGİNG ETKİSİ DOĞRULANDI"

Sözlerini propolis ve cilt üzerine yapılan bilimsel çalışmalarla sürdüren Samancı, "2020 yılında Kore'de Yonsei Üniversitesinde yapılan laboratuvar koşullarındaki bilimsel çalışmada, propolis desteğinin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına bağlı yaşanan cilt yaşlanması üzerine etkisi incelenmiştir. İnsan cilt hücreleri üzerinde yapılan çalışmada, propolis desteği alan cilt hücrelerine 10 gün boyunca günde bir kez ultraviyole ışın verilmiştir. Çalışma sonucunda propolis desteğinin, insan cildinde yaşlanmayı ve cilt dokusunda kolajen yıkımını engellediği görülmüştür. Araştırmacılar, propolisin anti-aging etkisini doğrulamıştır. Çalışmalar da gösteriyor ki doğal bir arı ürünü olan propolis, cilt hasarını gidermede etkili bir bileşen. Diğer arı ürünleri de nem sağlayıcı ve besleyici etkileriyle cilt dostu desteklerdir. Gebe ve emziren sağlığında hem besin olarak hem de cilt bariyerini destekleyici etkisiyle kullanılmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.