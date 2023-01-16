Gebeleri kış enfeksiyonlarından koruyan öneriler

Kış mevsiminde havaların soğuması ve güneşin etkinliğinin azalması nedeniyle insanların enfeksiyonlara açık hale geldiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Ali Metin Celep, anne adaylarının enfeksiyon konusunda en riskli gruplar arasında yer aldığını söyledi. Bu dönemde anne adaylarının kış hastalıklarından korunmak için önlem almaları gerektiğini belirten Op. Dr. Ali Metin Celep, "Bunun için de kendi depolarında eksik olan vitamin ve minerallerin tamamlanması kış döneminde onların halsiz düşmelerini ve enfeksiyonlardan korunmalarını sağlar" dedi.

EKSİK OLAN COVİD-19 VE GRİP AŞILARI YAPTIRILMALI

İnfluenza tipi gribal enfeksiyonlarda son zamanlarda artış görüldüğünü söyleyen Celep, "Gebeler için kış enfeksiyonlarından korunmak birinci derecede önemlidir. Son günlerde özellikle kapalı alanlardaki maske kullanımının gevşemesi yeniden koronavirüse neden olurken; bir yandan iki senedir görülmeyen influenza tipi gribal enfeksiyonlarda artış görülmektedir. Bu anlamda anne adaylarının eksik olan Covid-19 ve grip aşılarını yaptırmaları önem taşımaktadır. Anne adaylarının aklında aşıların bebeklerine zarar verdiği konusunda soru işaretleri bulunabilir ama çalışmalara göre bu aşıların anne karnındaki bebeğe sakıncası olmadığı bilinmektedir. Bunun yanında gebelerin maske takımına özel olarak önem vermesi, kapalı alanlarda daha az zaman geçirmeleri hastalık riskini azaltmak açısından olumlu olacaktır. Eğer kapalı alanda daha az zaman geçirmek mümkün olmuyorsa bulunulan ortamın sık sık havalandırılmasına dikkat edilmelidir" diye konuştu.

KIŞ MEVSİMİNDE BESLENME DİRENCİ ARTIRIR

Vücut direncinin artırılması için gebelikte beslenmenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Celep, "Vücut direncini arttırmak için demir ve C vitamini içeren gıdaları tüketmek önemlidir. Yeşil yapraklı sebzelerden lahana, brokoli, ıspanak ve pırasa tüketmeleri önemlidir. Bu sebzeler içerdikleri bol miktarda demir sayesinde gebelerin hastalıklara olan direncini artırır. Bunun yanında sebzelerin içindeki lifler sayesinde bağırsak hareketleri düzenlenir ve kabızlık engellenir. Ayrıca anne adaylarının mandalina, portakal gibi meyveleri tüketmesi, içerdikleri bol miktarda C vitamini ile gebenin bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.

BALIK TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Gebe kadınların haftada en az 1 öğün balık tüketmelerini öneren Celep, "Sonbahar ve kış aylarında bolca bulunan taze balık tüketimi Omega 3 ve D vitamini eksikliğini tamamlar. Omega 3 ve D vitamini kemik ve diş sağlığı için de olumlu katkıda bulunur. Genel anlamda gebelikte Akdeniz tipi beslenme yani yeşil yapraklı sebze ve balık tüketimi vücut direncini artırmanın yanında gebelikte ortaya çıkan yüksek tansiyon ve protein kaybıyla karakterize giden preeklamsi durumunu da dörtte bir oranında azaltmaktadır.