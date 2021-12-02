Gebelik döneminde varis oluşumunda artış görülebilir

Ailesinde varis hikayesi olanlarda, 35 yaş üzeri gebelerde, birden fazla doğum hikayesi olanlarda gebelik süresince varis oluşma riski belirgin olarak artığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, gebelerde varislere bağlı olarak bacak ödeminde artış, ağrı, kaşıntı ve krampların yaşanabileceğinin altını çizdi.

DAMARLARDA PIHTILAŞMAYA NEDEN OLABİLİYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, doğum yaklaştıkça, varis oluşumunda görülen artış ve var olan varislerin kötüleşmesiyle gebelikteki hormon değişikliklerine bağlı olarak damar pıhtılaşması riskinin de artığını belirtti. Gebelik öncesi varisi olmayan her 100 anne adayından gebelik sonrası kalıcı varis sorunu yaşayanların sayısı 4 ila arasında olduğunu söyleyen Op. Dr. Sıdıka Altop, gebeliğin erken döneminde anne adaylarının yüzde 30'unda, doğuma yakın dönemde ise yüzde 50'sinde bacaklardan kaynaklanan yakınmaların başlayabileceğini ifade ederek gebelikte varisi tetikleyen sebepler hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Bebeğin gelişimi için vücutta artan kan/sıvı miktarının bacak damarlarında daha fazla basınç oluşturması, hormonal değişiklikler nedeniyle toplardamar duvarında esneme/genleşme yatkınlığının artması, gebeliğin sonuna doğru bebeğin ve rahmin büyümesi ile kalça kemiklerinde basınç artışı ve buradaki damarları sıkıştırması, bel kemiğinde gebelik nedeniyle oluşan eğrilik, çoğul gebelikler, gebelik sayısı, gebelikte fazla kilo alımı, gebelik öncesi varisin olması ve varisten korunma önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerden kaynaklanabilir" dedi.