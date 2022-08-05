Gebelik şansını artıracak 8 öneri

''YUMURTLAMA ZAMANINI TAKİP EDİN''

''Yumurtlama zamanı hamile kalma olasılığınız yüksektir. Döngünüz 28 gün sürüyorsa, yumurtlama genellikle bir sonraki adetinizden yaklaşık 14 gün önce gerçekleşir. Vücudunuzda yumurtalıklardan bir yumurta salındığında sahip olabileceğiniz işaretler bazal veya dinlenme sıcaklığınız biraz düşer, sonra tekrar yükselir. Her sabah yataktan kalkmadan önce sıcaklığınızı kontrol etmek için özel bir termometre kullanabilirsiniz. Vücut sıcaklığınız yükselmeden 2-3 gün önce en doğurgan zamanınızdır.

SERVİKAL/VAJİNAL AKINTI YUMURTA AKI GİBİ KAYGAN BİR KIVAMDA DAHA BERRAK VE İNCE HALE GELİR.

Diğer bir yöntem ise yumurtlama tahmin kitleri ile takiptir. Bu kitler idrarda gebelik testine benzer şekilde tasarlanmıştır. Test şeritleri idrarda lüteinize edici hormonu(LH) tespit eder. Yumurtlamadan hemen önce idrarda LH seviyesi yükselir. Pozitif bir sonuç aldığınızda o gün ve sonraki birkaç gün ilişki önerilir.

''SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRIN''

Çiftlerin sağlık durumları iyiyse hamile kalma olasılığınız daha yüksektir. Ciddi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli bir ilaç kullanıyorsanız sağlık kontrolü için doktorunuzu ziyaret etmeniz gereklidir.

''SAĞLIKLI KİLOYU KORUYUN''

Fazla kilolu veya zayıf olmak hamile kalma olasılığınızı düşürür. Normal BMI'a sahip erkekler daha kaliteli sperm üretir. Vücut Kitle İndeksinizi (BMI) ölçün. BMI'niz 20 ila 25 arasındaysa kilonuz sağlıklıdır. BMI'niz 30'un üzerinde ise hamile kalma şansınız düşer. Fazla kiloluysanız, vücut ağırlığınızın yüzde 5'inden azını kaybetmek doğurganlığınızı iyileştirir.

''SİGARA İÇMEYİN''

Sigara içen kadınların infertil olma olasılığı daha yüksektir ve hamile kalmaları daha uzun sürer. Sigara içmek erkeğin spermine de zarar verir.

''VÜCUDUNUZU BESLEYİN''

Sağlıklı yiyecekler yemek, kilonuzu yönetmenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Bol miktarda meyve, sebze, protein, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar yiyin. B9 vitamini olarak da bilinen folik asit takviyesi almak çok önemli.

''EGZERSİZ YAPIN''

Düzenli ve ılımlı egzersiz vücudunuz ve zihniniz için iyidir. Doğurganlığınızı azaltabileceğinden yoğun egzersizlerden kaçının.

''STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜK TUTMAYA ÇALIŞIN''

Stres, cinsel dürtünüzü etkiler ve daha az sıklıkta cinsel ilişkiye girmenize neden olur. Hamile kalmaya çalışırken stresten kaçınmak hamile kalmanıza yardımcı olabilir.

''CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLARDAN KORUNUN''

Klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) hamile kalma şansınızı azaltır.''