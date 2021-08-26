Gebelik zehirlenmesine dikkat

Op.Dr. Semra sarı Yıldız, tıbbi adı ile preeklampsi olan gebelik zehirlenmesinin genellikle kan basıncı normal olan kadınlarda 20 haftalık hamilelikten sonra başladığını ve doğumdan kısa bir süre sonra düzeldiğini belirterek, uyarılarda bulundu. Gebelik zehirlenmesi fark edilmez ve acil olarak tedaviye başlanmazsa bebek ya da anne ölümlerine neden olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Yıldız, "Gerçek anlamda bir zehirlenme ile hiçbir ilgisi olmayan gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, el, ayak ve yüzde şişlik (ödem), idrarda fazla miktarda protein atılımı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durumda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurulmalıdır" dedi.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Yıldız, gebelik zehirlenmesinin diğer belirti ve semptomların "idrarda aşırı protein (proteinüri), şiddetli baş ağrısı, geçici görme kaybı, bulanık görme, üst karın ağrısı, mide bulantısı ya da kusma, azalan idrar çıkışı, kandakitrombosit seviyelerinde azalma (trombositopeni) ve bozulmuş karaciğer fonksiyonu" olduğunu kaydetti.

Özellkle 18 yaş altı, 35 yaş üstü anne adaylarının risk grubunda olduğunu anlatan Semra Sarı Yıldız, "Aile öyküsünde gebelik zehirlenmesi olanlar , kronik hipertansiyon hastaları , ilk gebelik , ikiz ya da üçüz gebelikler , önceki gebeliğinde hipertansiyonu olan anneler , gebelikte gebelik şekeri, gizli şeker çıkan anne adayları , kronik böbrek hastası olan anneler , dört ve üzerinde doğum yapan annelerve obez anne adayları gebelik zehirlenmelerine karşı riskli gruptadırlar" ifadelerini kullandı.