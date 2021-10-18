Gebelikte spor yapmanın önemi!

Hamilelik dönemin de yapılan egzersiz kilo kontrolünü sağlamakla beraber kas gücünüzün yükselmesini ve daha rahat doğum yapmanıza olanak tanır. Bununla birlikte sindirim sisteminizi toparlar, gebelik şekerine yakalanmanızı önler ve kadını sosyal hayattan koparmaz. Amerikan obstetrik ve jinekologların önerdiği egzersiz sırasında kalp hızının maksimum dakikada 120 üstüne çıkmaması lazımdır.

EGZERSİZ YAPARKEN ÖNERİLEN;

İlk olarak doktorunuzla görüşün bebeğinizin ve sizin durumunuzu değerlendirerek size gerekli bilgiyi verir.

Ortalama olarak egzersiz süresi 30 ila 35 dakikayı geçmemelidir.

Uzun süre sırt üstü kalmamaya özen gösterilmeli.

Isınma için yaklaşık 1-2 dakika harcayın.

Spora hızlı başlayıp hızlıca bitirmeyin.

Spor sırasında bol bol su için, rahat kıyafetler giyin. Düzenli egzersiz yapmayan bir kadın hamilelik döneminde bir egzersiz programına katılmak istiyorsa hamilelik döneminin 11 ve 12. Haftasının tamamlanmasını beklemek gerekir, spor yapmaya yüzme ile başlamanız bedeniniz ve bebeğiniz için daha faydalıdır. Egzersiz sırasında karın ağrısı, sırt ağrısı, çarpıntı, kanama ve yorgunluk hissettiğinizde egzersiz programına ara verin. Hemen sol yan pozisyonuna yatın.