Hamile kalmak isteyenler bu besini asla tüketmemeli!

Sağlıklı beslenmenin, doğurganlığın birincil anahtarı olduğuna dikkat çeken diyetisyen Kırtız, klinik çalışmaların sucuk, salam, sosis gibi çok fazla işlenmiş et tüketmenin kadın erkek fark etmeksizin infertiliteye katkıda bulunduğu bilgisini aktardı. Haftada 1,5 porsiyon işlenmiş et tüketen bireylerin haftada 4,3 porsiyon tüketen bireylere göre doğurganlık oranının yüzde 28 daha fazla olduğuna vurgu yapan Kırtız "Çok fazla kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin düşük doğurganlıkla ilişkili trans yağ ve doymuş yağ içeriği için olumsuz olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yeni yapılan çalışmalar yüksek oranda hayvansal protein alımının, doğurganlık üzerine olumsuz sonuçların son yıllarda aşırı artmasının etkisi olduğu yönündedir. Hayvansal proteinden daha fazla oranda bitkisel protein içeren bir diyet düzenine geçmeniz diyetle doğurganlık düzeyinizin artmasına yardımcı olabilir" dedi.

Özellikle işlenmiş etlerin tüketilmemesi ve hayvansal proteinin azaltılıp bitkisel kaynaklı proteinleri artırmanın daha iyi olacağına değinen Diyetisyen Kırtız hayvansal protein alımının büyük çoğunluğunu balıktan karşılamak gerektiğini ve bitkisel protein için de haftada en az 2-3 kez mercimek, nohut, fasulye, barbunya, bezelye yenilebileceğini ifade etti.

"İŞLENMİŞ, PAKETLİ GIDALARI DİYETİNİZDEN ÇIKARIN"

Özellikle glisemik indeksi yüksek yiyeceklerin fazla tüketilmesinin doğurganlık kalitesini olumsuz etkilediğinin altını çizen Diyetisyen Kırtız "Şeker eklentisi olan ve lif bakımından düşük yiyeceklerden özellikle uzak durmakta fayda olacaktır. Kan şekerindeki ani yükselme ve düşmelerin önüne geçebilmek için glisemik indeksi düşük beslenmeye geçin. Şeker ve şekerli yiyecekler, beyaz unlu besinler, işlenmiş karbonhidrat ve paketlenmiş gıdaları diyetinizden çıkarmaya çalışın" diye konuştu. Diyetisyen Kırtız Akdeniz Diyeti'nin bu desteği sağladığından bahsederek "Tam tahılları kullanın. Pirinç veya beyaz undan yapılmış makarna yerine kinoa, karabuğday, yulaf, bulgur, seçeneklerini kullanın. Beyaz ekmek yerine karışım olmayan tam buğday ekmeği kullanın. Sebze tüketiminizi artırın. Yemeklerde zeytinyağı tüketimine özen gösterin. Çiğ olmak koşuluyla fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı yağları diyetinize ekleyin" önerilerinde bulundu.

"ÇİĞ FINDIK, CEVİZ, BADEM GİBİ YAĞLI TOHUMLARI TÜKETİN"

Özellikle yüksek ısıda kızartılmış ve margarin bulunan unlu mamüllerin trans yağ ve doymuş yağ bulundurduğunu belirten Diyetisyen Kırtız "Bu grupta bulunan çörek, börek, tatlıları tüketmek doğurganlık üzerine olumsuz etkileri olacağı kanıtlamıştır. Ayrıca sağlıklı yağlar yerine trans yağ içeriği yüksek bir diyet uygulamamanın yumurta kalitesini ciddi oranda düşürdüğü unutulmamalıdır" dedi. Genel olarak trans yağların yerine tekli doymuş yağ asidi bulunduran avokado, zeytinyağı, çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumların diyete eklenebileceğini de sözlerine ekledi.

"ŞEKERLİ İÇECEKLER YERİNE MEYVE SUYU, KOMPOSTO, BİTKİ ÇAYI İÇİN"

Yüksek oranda şeker içeren içeceklerin tüketimi sonucu kadın erkek fark etmeksizin doğurganlık oranının düştüğünün klinik çalışmalarla desteklendiğinin altını çizen Diyetisyen Kırtız "Özellikler şekerli gazlı içecekler ve enerji içeceklerinden uzak durmakta fayda olacaktır. Şekerli gazlı içecekler, enerji içecekleri, soda yerine maden suyu, taze sıkılmış meyve suyu, komposto, bitki çayı, ayran gibi içecekleri tercih edebilirsiniz" diye konuştu.

"HAFTADA 3 GÜN EGZERSİZ YAPIN"

Diyetisyen Kırtız sağlıklı bir diyetin yanında fiziksel aktivitenin de artırılması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Haftada 3 gün en az 1 saat orta tempolu yapacağınız egzersiz doğurganlık üzerine olumlu etkiler sağlamaktadır. Bunların dışında, sigara, alkol tüketimini azaltmak; düzenli ve yeterli uyunduğundan emin olmak ve hekim önerisi ile folik asit desteği almak gerekiyor."