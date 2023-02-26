Hamile olan depremzedelerde psikolojik destek hayati önem taşıyor

Op. Dr. Ayşegül Yıldırım, depremin uzun yıllar sonra bile etkilerinin devam edeceğinden bahsederek, "Yakın zamanda yüzyılın en büyük afetlerinden birini yaşadık maalesef, 10 ilimizi ve hepimizi derinden etkiledi. Depremin hem akut sürecinde hem de ilerleyen zamanlarında hem gebelerimiz üzerinde hem toplum üzerinde ciddi etkileri olacaktır. Depremin fiziksel etkilerinden dolayı mutlaka anne ve bebek ölümlerinde bir artış bekliyoruz. Afetten uzun yıllar sonrasında bile erken doğum oranlarında artış görülecektir. Bebeklerde düşük doğum ağırlıkları ve gelişme gerilikleri beklediğimiz sıkıntılar arasında. Özellikle diyabet gibi, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan gebelerin gebelik izlemleri aksayacaktır. Mutlaka bunlarla ilgili önlemler alınması gerekiyor" dedi.

"HEM FİZİKSEL SAĞLIK AÇISINDAN HEM DE RUHSAL SAĞLIK AÇISINDAN ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKECEK"

Yıldırım, depremzede gebeler için hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Gıda takviyeleri bir şekilde tarafımızca sağlanıyor ama özellikle enfeksiyon açısından sağlıklı, temiz ve hijyenik içme suyunun sağlanması çok önemli, uygun gıda desteğinin sağlanması çok önemli. Çünkü gebelerin uyması gereken bir diyet listesi var, alması gereken kalori miktarı var. Bu kalori alınmazsa düşük doğum ağırlığı, gelişme gerilikleri ortaya çıkabiliyor. Ya da gebenin var olan diyabet gibi komplike hastalığı varsa işi daha sıkıntılı bir sürece sokabiliyor. Bu nedenle mutlaka uygun beslenme ve su koşullarının sağlanması gerekiyor. Bunun dışında her gebenin barınma imkanı sağlandığı ilde uygun bir hastanede bir an önce gebelik takibini devam ettirmesi gerekiyor. Özellikle komplike hastalığı olan gebelerin ilaçlarına bir an önce ulaşımı sağlanmalı ve üniversite hastaneleri gibi daha çok yüksek riskli gebelerin olduğu bölümlerde takibinin yeniden başlaması gerekiyor" diye konuştu.

"DEMİR VE D VİTAMİNİ ULAŞTIRILMALI"

Yıldırım, özellikle demir ve D vitamininin mutlaka gebelere ulaştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle bu tarz afet durumlarında bulaşıcı hastalık riski arttığı için mutlaka gebelik döneminde önerdiğimiz aşıların uygulanması gerekiyor. Enkazdan ortaya çıkabilecek zararlı kimyasallardan gebelerin korunması gerekiyor. Çünkü bazı kimyasallar gebeler üzerinde erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi bazı olumsuz etkiler yapabileceği için mümkün olduğunca hem enfeksiyonlarda hem de bu tarz toksinlerden korunması için özellikle toplu yaşam alanlarında, riskli alanlarda maske takarak gebeyi güven altına alabiliyoruz. Bu dönemde plansız gebelikler olacaktır. Bunların ivedilikle tespiti yapılmalıdır ve sonlandırma seçeneği ile gebe bilgilendirmelidir. Yeterli beslenme seçeneği sağlanacak ama Sağlık Bakanlığının hem gebelik dönemimde hem lohusalık döneminde önermiş olduğu bazı vitamin destekleri var. Özellikle demir ve D vitaminine mutlaka gebelerin ulaşımı sağlanmalı. Uygun beslenme koşulları sağlanamıyorsa da multivitamin destekleriyle desteklenmeli. Lohusalık döneminde de 'lohusalık eğitim programları' düzenlenmeli ve özellikle emzirme danışmanlığı verilmesi gerekiyor" dedi.