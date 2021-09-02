Hamilelere aşı çağrısı!

Sağlık Bakanlığının hamilelerin aşılanması konusunda ilk 3 ayı onların tercihine bıraktığını hatırlatan Prof. Dr. Şener, anne adaylarının korktukları için daha sonraki dönemlerde Kovid-19 aşılarını yaptırmadığını gözlemlediklerini anlattı.

Hamilelik sürecinde yaşanabilecek Kovid-19 hastalığının yönetiminin zor olduğunu dile getiren Şener, şöyle konuştu:

"Son haftalarda gebelerde Kovid-19 vaka sayılarında artış gözleniyor. Salgının hem anne hem de bebekte olumsuz bir sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerekiyor. Bu hasta grubuna diğer hasta gruplarında kullandığımız gibi yaygın ve rahatlıkla ilaç kullanmıyoruz. İlaçların, gebelik sürecinin tamamlanması ve anne adaylarına yan etkisi olabileceği gibi bebeğe de yan etkisi olabileceğinden dolayı temkinli olmamız gerekiyor. Ne yazık ki normal popülasyona göre korona enfekte olan anne adaylarında kayıp daha fazla oluyor. Bu kötü sonuçların yaşanmaması için mutlaka gebelere, Kovid-19 aşılarını olmasını öneriyoruz. Çünkü aşıların şu aşamaya kadar gösterilmiş bir zararı yok."

Şener, bu süreçte anne adaylarından, Kovid-19 aşılarıyla ilgili sosyal medyadan paylaşılan ve gerçeği olmayan bilgilere inanmamalarını, onun yerine Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki bilgileri takip etmelerini istedi. Yoğun bakımlarda hamilelerin de Kovid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Şener, "Gebe Kovid-19 hastasını entübe ederek solunum cihazına bağladığınız zamandan itibaren bebek her an ölüm riskini yaşamaya devam eder." diye konuştu.