Hamilelik sürecinde vajinal muayene risk taşır mı?

Vajinal muayene, kadın üreme ve cinsel organlarının fiziksel ve görsel olarak incelenmesini içerir. Enfeksiyon ve hastalık belirtilerinin teşhis edilmesini sağlar.

İNCELEME;

Vulva

Vajina

Serviks, rahim ağzı

Rahim

Yumurtalıklar ve fallop tüpleri üzerinde yapılır.

Kadınlarda vajinal muayene süreçleri hamile olunsun ya da olunmasın her dönem için aynıdır. İlk olarak, dış üreme organları görsel olarak değerlendirilir. Vajina ve serviksin görülmesi için bir muayene aleti (spekulum) yerleştirilir.

ENFEKSİYONLAR GEBELİĞİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Vajinal akıntı ve kaşıntı gibi enfeksiyona işaret edebilecek şikayetler varsa doktorunuz tabii ki vajina muayenesi yaparak tanıyı koyacaktır çünkü hamilelik sırasında vajinal enfeksiyon gelişirse mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Vajinal muayeneden ziyade tedavi edilmeyen bir vajinal enfeksiyon gebelik sürecini olumsuz etkileyebilir.

İkinci durumda ise hasta "suyum var" derse mutlaka vajinal muayene yapılır. Doktorunuz bu şikayeti duyduğunda veya mümkün olduğunu söylerseniz, bir test yapacaktır. Hamileliğin daha genç haftalarında, görünür bir akıntı olmayabilir. Bu aşamada gelen sıvının amniyon sıvısı olup olmadığını test etmenin birkaç yolu vardır. Bu yöntemler ancak vajinal muayene ile yapılabilir.

Hamilelik sırasında vajinal kanama, kontrol edilmesi gereken bir diğer durumdur. Spekulumla yapılan vajinal muayene, kanamanın nereden geldiğini anlamamızı sağlayabilir. Erken vajinal kanama için ultrason da gerekebilir.

Doktorunuz sizi uyarmadığı spekulumla veya ultrasonla kolaylıkla vajinal muayene yapılabilir. Bunun amacı vajina ve serviksi detaylı olarak değerlendirmektir. Ancak o zaman olası servikal genişleme veya kanama tespit edilebilir.