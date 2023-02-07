Hamilelikte egzersiz yaparken bunlara dikkat!

Kendinizi rahat hissettiğiniz sürece normal günlük fiziksel aktivitenizi veya egzersizinizi (spor, koşu, yoga, dans ve hatta mağazalara gidip gelme) sürdürün. Egzersiz bebeğiniz için tehlikeli değildir. Aktif kadınların daha sonraki hamilelik ve doğum eylemlerinde sorun yaşama ihtimalinin daha düşük olduğuna dair bazı kanıtlar vardır.

HAMİLELİK İÇİN EGZERSİZ ÖNERİLERİ

Kendinizi yormayın. Hamileliğiniz ilerledikçe veya doktorunuz tavsiye ederse, yavaşlamanız gerekebilir. Genel bir kural olarak, hamileyken egzersiz yaparken sohbet edebilmelisiniz. Konuşurken nefesiniz daralıyorsa, muhtemelen çok yorucu bir şekilde egzersiz yapıyorsunuz demektir. Hamile kalmadan önce aktif değilseniz, aniden yorucu egzersizlere başlamayın. Bir aerobik egzersiz programına (koşma, yüzme, bisiklete binme veya aerobik dersleri gibi) başlarsanız, eğitmene hamile olduğunuzu söyleyin ve haftada 3 kez 15 dakikadan fazla sürekli egzersizle başlayın. Bunu kademeli olarak günlük 30 dakikalık seanslara yükseltin. Egzersizin faydalı olması için yorucu olması gerekmediğini unutmayın.

HAMİLEYKEN EGZERSİZ İPUÇLARI:

Her zaman egzersizden önce ısınmalısınız ve sonrasında soğuma egzersizi yapmalısınız.

Her gün aktif kalmaya çalışın - her gün 30 dakika yürümek yeterlidir.

Sıcak havalarda yorucu egzersizlerden kaçının.

Bol su ve diğer sıvıları için.

Yüzmek son derece faydalıdır.

HAMİLELİKTE KAÇINILMASI GEREKEN EGZERSİZLER

Özellikle 16 haftadan sonra uzun süre sırt üstü yatmayın, çünkü yumrunuzun ağırlığı ana kan damarına baskı yaparak kanı kalbe geri getirir ve bu sizi bayıltabilir.

Kickboks, judo veya squash gibi vurulma riski olan temas sporlarına katılmayın.

Tüplü dalışa gitmeyin, çünkü bebeğin dekompresyon hastalığına ve gaz embolisine (kan dolaşımındaki gaz kabarcıkları) karşı koruması yoktur.

Deniz seviyesinden 2.500 m'nin üzerindeki yüksekliklerde egzersiz yapmayın - bunun nedeni sizin ve bebeğinizin irtifa hastalığı riski taşımasıdır.