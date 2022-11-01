Hamileyken içtiğiniz bu içecek çocuğunuzun boyunu belirliyor! Günde yarım bardağı bile kısa boyluluk sebebi

Her gün 50 mg kafein tüketen hamile kadınların doğurduğu bebeklerin, sekiz yaşına kadar akranlarından yaklaşık 2 cm daha kısa olduğu keşfedildi. Bu bulguya, annenin yaşımı, geliri ve kötü alışkanlıklarının etkileme oranları da dahil edildikten sonra kafeinin tek başına bu noktada etken olduğu tespit edildi.
"TAMAMEN UZAK DURULMASI GEREKİYOR"
Araştırmacılar, ABD genelinde 2.500 erkek ve kız çocuğunun analizine dayanan sonuçların, anne adaylarının kahveden tamamen uzak durmaları gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Mevcut yönergeler, hamile kadınların günlük alımlarını yaklaşık 200 mg ile sınırlamasını önermektedir.
Kafeinin, anne karnındaki ve plasentadaki kan damarlarını daralttığı, bunun da fetüse giden kan akışını azaltabileceği ve büyümeyi engelleyebileceği düşünülmektedir. Çalışma, daha az güvenilir olan anketler yerine hamile kadınların kafein alımını ölçmek için kan testlerini kullanan türünün ilk örneğidir.
"ÇOCUKLAR SEKİZ YAŞINA KADAR İZLENDİ"
Jama Network Open dergisinde yayınlanan sonuçlar, oldukça dikkat çekti. Çocuk Maryland'deki Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü'nden araştırmacılar, 2009 ile 2013 yılları arasında doğan çocukları sekiz yaşına kadar izledi.
Çalışmaya alınan anne-çocuk çiftleri, annenin hamilelik sırasında tükettiği kafein miktarına göre dört gruba ayrıldı. Annenin ne kadar kafein içtiğini ölçmek için her anneden birinci ve üçüncü trimesterlerinde plazma örnekleri toplandı.
"KAFEİN ORANLARI KARŞILAŞTIRILDI"
Plazma örneklerinde tespit edilen mililitrede 25,4 nanogram (ng/mL) veya daha az kafein olanlar, birinci çeyrekte yerleştirildi. En yüksek çeyreğe sahip annelerin seviyeleri 575.3ng/mL veya daha fazlaydı. Araştırmacılar, birinci çeyrekten dördüncü çeyreğe kadar günde yalnızca 50 mg kafein aldığını belirtiyorlar.
Çocukları sekiz yıldan fazla bir süre izledikten sonra araştırmacılar, kafein tüketimi ile boy arasında açık bir ilişki buldular. Özellikle ortaya çıkan fark, çocuklar 20 aylık olduklarında daha belirgin hale geldi ve büyüdükçe farkın giderek arttığı keşfedildi.
"2,3 CM'LİK FARK ORTAYA ÇIKTI"
Yedi yaşına gelindiğinde, en az kafein tüketenler ile en çok içenler arasındaki boy farkı ortalama 1,5 cm idi. Sekiz yaşına gelindiğinde, 2.3 cm'lik bir fark vardı. Bu veriler, bir çocuğun boyunu erken yaşta etkileyebilecek faktörler olan ırk ve anne eğitimini kontrol ettikten sonra elde edildi.
Anne karnında ve yaşamın erken dönemlerinde kafein maruziyetinin neden büyümeyi engelleyebileceğine dair sınırlı bilgi var. 2021 yılında yapılan bir başka çalışmada, araştırmacılar kafeinin rahim ve plasentadaki kan damarlarını kısıtlayarak fetüse giden kan akışını azalttığını buldular. Bu, bebeklerin doğum ağırlıklarının daha düşük olmasına neden oldu, ancak gelişimleri üzerinde uzun vadeli etkileri belirlememişlerdi.