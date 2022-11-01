Hamileyken içtiğiniz bu içecek çocuğunuzun boyunu belirliyor! Günde yarım bardağı bile kısa boyluluk sebebi

"KAFEİN ORANLARI KARŞILAŞTIRILDI"

Plazma örneklerinde tespit edilen mililitrede 25,4 nanogram (ng/mL) veya daha az kafein olanlar, birinci çeyrekte yerleştirildi. En yüksek çeyreğe sahip annelerin seviyeleri 575.3ng/mL veya daha fazlaydı. Araştırmacılar, birinci çeyrekten dördüncü çeyreğe kadar günde yalnızca 50 mg kafein aldığını belirtiyorlar.

Çocukları sekiz yıldan fazla bir süre izledikten sonra araştırmacılar, kafein tüketimi ile boy arasında açık bir ilişki buldular. Özellikle ortaya çıkan fark, çocuklar 20 aylık olduklarında daha belirgin hale geldi ve büyüdükçe farkın giderek arttığı keşfedildi.